「練習試合、ヤマハ０−５巨人」（７日、東京ドーム）

巨人は７日、ＤｅＮＡと１１日から戦うＣＳファーストＳへ向け、東京ドームで社会人・ヤマハとの練習試合を行った。６日から１軍合流のベテラン・長野久義外野手（４０）が１打席の出場ながら二塁打を放ち、ＣＳでの代打の切り札となるべく存在感を見せつけた。

今季は開幕当初の不振から２軍生活が続いたが、徐々に調子を上げて４日のファーム日本選手権でも代打安打を記録。阿部監督は「戦力として置こうと考えている。代打のね」と、好調なベテランを１軍に合流させた。

そして、この試合の五回に先頭打者で登場。カウント０−２と追い込まれながら変化球をうまく捉え、三塁線を破る二塁打とした。出場はこの１打席のみ。ただ、ＣＳで代打の切り札となるべく、勝負強さを発揮した。

さらに、ＣＳの戦力となりそうなのが先発した平内龍太投手（２７）だ。レギュラーシーズン最終戦の１日・中日戦（東京ド）で試した上手と下手の“二刀流投球”をこの試合でも披露。初回、先頭・矢幡の初球でいきなり下手投げを見せるなど、２回無失点に抑えた。

「（下手で）数を投げられたら良いかなと思った」と話した平内はＣＳでの“二刀流投球”にも「やるかもしれない」と示唆し、阿部監督も「変幻自在という意味では良いと思う」と評価。練習試合を連勝で締め、新たな戦力を携えてＣＳへ臨む。