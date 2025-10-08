「日本ハム紅白戦、白組２−５紅組」（７日、エスコンフィールド）

日本ハムのドラフト１位・柴田獅子投手（１９）が７日、エスコンフィールドで行われた紅白戦で、ＣＳでの先発登板へ上々の投球を披露した。紅組の先発として４回４安打無失点、３奪三振。２度のピンチも落ち着いて切り抜け、５４球で要所を締めた。

好結果にも本人は「やりたいことはできなかった」と不満げ。「これができないと抑えられない」とテーマにしたフォーク系の落ちる球で空振りをとれず、見極められたことに落胆した。

ただ、首脳陣の評価は高い。打者を見て直球と変化球で強弱をつける内容に「やっぱりピッチングができるなと。投手としての能力がすごく高い」と加藤投手コーチ。ＣＳではファイナルＳ進出時に先発する見通しだ。

有料で行われたこの日の紅白戦には、１万４４１２人の観衆が詰めかけた。新庄監督は「ＣＳのスタメン争いをする大切なゲームだったけど、こんなにもたくさんのファンに見守られながらプレーできる選手たちは本当に幸せですね！！」と広報を通じてコメント。ファンの後押しも力にし、短期決戦への準備を整えていく。