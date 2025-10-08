「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー１−３ペルージャ」（７日、有明アリーナ）

大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）覇者のペルージャ（イタリア）が日本で激突。サントリーの主将・高橋藍（２４）とペルージャの日本代表主将・石川祐希（２９）による日本代表ダブルエース夢の対決に超満員のファンが沸いた。試合はペルージャがセットカウント３−１で逆転勝利。８日も同会場で第２戦が行われる。

日本のダブルエースによるドリームマッチは、満員御礼１万４００１人の観客の前で火ぶたが切られた。逆転勝利を飾った石川が「後半は流れを取り戻せた。そこで勝敗がかわったのかな」と笑うと、代表では“弟分”の高橋藍は「いろいろなことを学ばせていただいた試合だった」と欧州王者のバレーを教材とした。

第１セットはサントリーが積極攻撃で先取した。２０−１６の場面では高橋藍と石川の真っ向勝負。高橋藍のスパイクは石川が止めたが、ＳＶリーグ初代王者のプライドを胸にエンジン全開で仕掛けた。

しかしここから、五輪メダリスト５人が集うペルージャが貫禄を見せる。第２セットでは１８−１８から２連続でサービスエースを決めると、最後はフェイントで勝負を振り出しに。第３セットは２５−２４から石川のサービスエースが決定打となった。

第４セットでは１４−１１からこの日４本目のサービスエースを見舞う。１セット目の後に「サーブが修正ポイント」と語った石川は「（監督から）戦術をもらいながらサーブを打った」。修正力の高さを見せつけた。

８日も第２戦が行われる“頂上決戦”。高橋藍は「さらにクオリティーの高いバレーボールをしたい。勝てるように頑張りたい」と雪辱を誓った。石川も「日本の皆さんの前でバレーができるのは最後。この大会を楽しみたい」。夢の祭典をまだまだ盛り上げる。