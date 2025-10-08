

現在は、各教科の学習状況を「資質・能力の3つの柱」に即した3つの観点から、ABCの3段階で評価し、それを総合して教科ごとに数値で評定を行っている（小学校は3段階、中・高は5段階）（写真：Flatpit / PIXTA）

【図】現行の学習指導要領で示されている資質・能力の3つの柱

現在、学習指導要領の改訂に向けた議論が行われている。いくつかの改革が進められつつあるが、注目の改革の1つが、「主体的に学習に取り組む態度」の評価の見直しである。7月4日にその計画が公表されると、メディア各社が取り上げるなど大きな話題となった。

「主体的に学習に取り組む態度」評価の現状

そもそも、「主体的に学習に取り組む態度」とは何なのか。2007年に改正された学校教育法では、学校教育の目標として、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力その他の能力」「主体的に学習に取り組む態度」、いわゆる「学力の3要素」が加えられた。

つまり、「主体的に学習に取り組む態度」は「学力の3要素」の1つとして登場したのである。

2017年・18年に告示された現行の学習指導要領では、学力を資質・能力に広げ、「資質・能力の3つの柱」として、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を掲げた。

現行の学習指導要領では、各教科等の目標・内容がすべて、この「資質・能力の3つの柱」にそって設定されている。「主体的に学習に取り組む態度」はいったん「学びに向かう力、人間性等」の中に包含された。

2017年・18年に告示された学習指導要領では、子どもたちに必要な力を3つの柱「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」として整理された（写真：文科省ホームページ）

一般にはあまり知られていないかもしれないが、ほぼ10年ごとの学習指導要領の改訂にあわせて、「指導要録」も改訂される。学習指導要領が目標・内容を定めたものであるのに対し、指導要録は評価の様式を定めたものである。指導要録の様式をもとに、通知表や調査書（内申書）が作成されるので、実は子どもや保護者にとっても関連の深いものなのだ。

現行の指導要録では、各教科の学習状況を、「資質・能力の3つの柱」に即した3つの観点により、ABCの3段階で評価し、それを総合して、教科ごとに数値で評定を行うことになっている（小学校は3段階、中・高は5段階）。

ただし、「学びに向かう力、人間性等」のうち、人間性に関わる「感性、思いやりなど」の部分は3段階評価や評定にはなじまないという理由で、「個人内評価」でみることになった。

そして、学びに向かう力に関わる「主体的に学習に取り組む態度」の部分のみを、ほかの2観点（「知識・技能」「思考・判断・表現」）と並んで、「目標準拠評価」（3段階評価や評定）の対象とすることになったのである。

だが、「主体的に学習に取り組む態度」を評価するのは難しい。文科省からは「粘り強さ」と「学習の自己調整」の2軸に分けてその組み合わせで評価するという方法が示されたが、実際には、「粘り強さ」がノート提出や課題の締切遵守などの勤勉さの評価になっていたり、「学習の自己調整」が授業のめあてに対する振り返りの書き方の評価にとどまるなど、形式化が目立つようになった。

その一方で、教師の評価負担は大きく、子どものほうも評価を過度に意識した行動をとるようになるなどの問題も生じていた。そこで、今回、改革のメスが入れられることになったのである。

そもそも「主体的」と「態度」の意味があいまい

「主体的に学習に取り組む態度」の評価の難しさにはわけがある。評価を行うには、まず評価の対象となるものの概念を明確にし、それについての評価データを収集し、評価基準にもとづいて価値判断を行わなければならない。

だが、そのいずれにおいても困難に直面する。「主体的に学習に取り組む態度」には、「主体的」と「態度」という、教育界でも日常生活でも非常によく使われながら、その意味があいまいな語が含まれているからである。

まず、「態度」については、「あることをよいと思い、いつでも『〜しようとする』傾向ができている状態」とひとまず定義することができる。だが、児童生徒が何らかの行為をしたときに、それをただちにこのような態度の表れと見ることはできない。強制や自発的服従やフリ（演技）かもしれない。

また、アンケートを使うにしても、「社会的望ましさのバイアス」（回答者が「本心」ではなく「他人によく思われる」「社会的に正しいとされる」回答をする傾向）が働きやすい。したがって、態度の評価は行いにくいのである。

「主体的」は、さらにやっかいな語だ。「主体性」は学校だけでなく、職場においても求められている。例えば、経団連のアンケートでは、大学生の採用にあたり重視する資質として、2011年以来一貫して、「主体性」がトップになっている。

だが、その使い方は人によって異なる。武藤（2025）※1によれば、「自分なりに考える」「発信する」「仕事に関して協働する」といった多様な意味が含まれているようだ。

主体性のわかりにくさは、それに相当する英語が1つには決まらないことにも表れている。

藤田（2013）※2は、主体性（主体的）にあたる英語の候補として、主観性（subjectivity）、自発性・自主性・能動性（spontaneity, voluntary, activeness）、自律性・自主性・自己決定（autonomy, self-determined, self-directed）、自律性・独立性（independence）、自己同一性・個性・固有性（identity）、独創性・独自性（originality）を挙げている。

また、最近では、行為主体性（agency）もよく使われる。例えば溝上※3は、主体性をagencyとみなし、「行為者（主体）から対象（客体）へとすすんで働きかけるさま」と定義している。

ちなみに、文科省自身は、「主体的な学び」を「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」と説明し、「主体的」をproactiveと訳している（proactiveはreactiveの対比語で、事態に反応するのではなく、先取りして自ら事態に働きかけることを意味する）。

このように、「主体性（主体的）」は、概念の明確化からして難しい。したがって、評価データの収集や評価基準にもとづく価値判断に進むことが困難なのである。

※1 武藤浩子（2025）『「主体性」はなぜ伝わらないのか』ちくま新書 ※2 藤田英典（2013）「学びの主体性と共同性」『京都大学高等教育研究』19, 142-152 ※3 溝上慎一「主体的な学習とは―そもそも論から「主体的・対話的で深い学び」まで―」

「主体性」の客観的な証拠を見つけようとして…

「いや、日頃の児童生徒の言動を見ていれば、主体的に学習に取り組む態度は評価できるはずだ」と言う人もいるかもしれない。

ここで問題になるのが、この評価が、評定（総括的評価）として通知表→指導要録→評価書というシステムの中に組み込まれているということだ。

その評価結果が、児童生徒の将来に大きな影響を及ぼしかねないハイステイクスな評価となると、教員は、どの児童生徒からも公平に得られる客観的な証拠（評価データ）を見つけようとする。

そうして、「主体的に学習に取り組む態度」のうち、「粘り強さ」を抽出して、それをノート提出などで評価するといったことになるのだ。先生の指示にしたがってノート提出する行為は、主体性とはほとんど関係しないにもかかわらず。

ジェリー・ミュラーは著書『測りすぎ』（みすず書房, 2019）の中で、測定・評価のためのチェックリストとして10項目挙げている。

その1つに次のような項目がある。「本当に知りたいことの代用として何を測定しているのかを自問するべきだ。その情報が測定の狙いにとってあまり有益でなかったり、代用としてあまりよくなかったりするのなら、そもそも測定しないほうがましだ」。

ノート提出、締切遵守、きちんとした振り返りの記述などは、「主体的に学習に取り組む態度」の評価データとして不適切な代用でしかないのである。

審議では「主体性」概念が新たに明確化されている

現在の学習指導要領改訂の審議では、「学びに向かう力、人間性等」が「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」「学びの主体的な調整」「他者との対話や協働」「学びを方向付ける人間性」の4つの要素に整理されている。

とくに前の3つに「主体性」概念の明確化がうかがえる。また、教科等を横断した「個人内評価」として指導要録の総合所見欄等に記載することが提案されている（中央教育審議会教育課程企画特別部会「論点整理（素案）」2025年9月5日）。

目標準拠評価ではなく個人内評価としたこと、教科ごとではなく教科等横断としたこと、数値による評定ではなく文章による記述であることなど、かつてない大きな変更だ。

不適切な代用データでハイステイクスな評価を行わないためにも、教師の評価負担を減らすためにも、よい評価を得ることだけを目的とした学習行動に児童生徒を向かわせないためにも、この改革の方向性は望ましい。

学習指導要領の改訂作業は、教育課程企画特別部会による方向性の検討が終わって、いよいよ総則や各教科等の審議に移る。今後の行方を見守りたい。

（松下 佳代 ： 京都大学 教授）