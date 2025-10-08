玉置浩二、新曲「ファンファーレ」がTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が、10月12日から放送される妻夫木聡主演のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌に決定した。

■大切なもののために生きようとする人への応援歌

TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。

主演の妻夫木聡はあることをきっかけに挫折を味わい希望を見いだせなくなってしまった税理士・栗須栄治を演じ、馬主である佐藤浩市演じる山王耕造との出会いにより、突然止まってしまった人生が大きく動き出す。物語の鍵を握る重要な役どころを目黒蓮が演じることも発表され大きな話題となっている。

主題歌の「ファンファーレ」は、北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だった玉置浩二が、自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲。疾走感溢れるメロディと、圧倒的な歌唱は、ときに傷つきながらも愛するもの、大切なもののために生きようとする人への応援歌になっている。

3年ぶりの新曲となる「ファンファーレ」は10月12日のドラマ初回放送内にて初解禁され、10月13日から先行配信、11月5日にはCDが発売となる。

CDのカップリングには、1997年11月22日に東京国際フォーラムで行われた『CONCERT TOUR 1997 JUNK LAND』から「JUNK LAND」と「MR. LONELY」のライブ音源が収録される。

玉置浩二は現在、2015年からスタートした“故郷楽団”との10周年となる全国ツアーを開催中。チケットは、すべてソールドアウトとなっている。

■リリース情報

2025.10.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ファンファーレ」

2025.11.05 ON SALE

SINGLE「ファンファーレ」

【画像】「ファンファーレ」のジャケット写真