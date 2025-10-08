歌手の福山雅治（56）が、坂本龍馬と西郷隆盛を中心に激動の幕末を描く映画「新解釈・幕末伝」（監督福田雄一、12月19日公開）の主題歌を歌う。書き下ろしの新曲で、タイトルは「龍」。福山なりの解釈で龍馬を描いた歌だ。2010年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」で主人公の龍馬を演じた福山が、今度は龍馬を歌う。

♪生きろ 我こそ其方（そなた）を幸せに 我こそこの世を正す――。日本を変えようと立ち上がった龍馬の思いを代弁するような、ダンサブルなロックナンバー。タイトルの「龍」は、龍馬の「龍」であり、伝説上の生き物の「龍」の意味も含んでいる。

映画は福田監督の新作で、史実とは異なる解釈で幕末を描くコメディー。福田監督作品の常連であるムロツヨシ（49）が龍馬役、佐藤二朗（56）が西郷役でダブル主演。「激動の時代に生きた男たちは本当に英雄だったのか」という視点で、笑いの要素たっぷりに描かれる。

2020年の前作「新解釈・三國志」でも、福山が主題歌を担当。今回も自然と製作陣からオファーがわたった。福田監督からは「あえて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい“幕末伝”の曲を作ってください」とリクエストされた。

そこで福山は「もし龍馬が生きていたら、一体どんな“洗濯”をこの現代に施すだろうか」というテーマを据えた。龍馬は日本が近代国家になるために改革が必要だと訴え、「日本を今一度せんたく（洗濯）いたし申候」という言葉を残した。福山がサビに書いた「任せたまえ 信じたまえ この背中に乗って 修羅の旅に出かけないかい？」という歌詞は、先頭に立って時代を変えようとした龍馬そのものだ。

福山は「時代のうねりの中で個人は大河の一滴にしか過ぎず、そしてその大河は時に混沌（こんとん）や混乱の濁流となる。濁流にのみ込まれながら人は“人生のダンス”を踊り踊らされる」と当時の人々に思いを巡らせた。そして「もがきながら、あがきながら、時代が求める、あるいは許容するギリギリのその場所を探し続ける。苛烈さの中の快楽、残酷さの中の甘美、そんな“人生のダンス”を表現した」と思いを明かした。

大河ドラマで演じた龍馬は、福山の中でも特別な存在。その思いがたっぷり詰まった一曲で、映画をバックアップする。（伊藤 尚平）