サイバー攻撃で身近な商品の生産・販売ができなくなり、国民の生活が混乱に陥っている。

悪質な犯罪がもたらす被害の大きさをまざまざと見せつけるものだ。

官民の連携で、防御策を強化しなければならない。

ビール・飲料大手アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）で先月２９日にシステム障害が発生し、メールの受信や、商品の受注、出荷ができなくなるなど混乱が広がっている。工場の生産も一時停止に追い込まれたという。

消費者に商品が親しまれている大手企業が、システムの修復に手間取り、１週間がたっても全面的に復旧できないとは深刻だ。店頭では欠品が生じ始めた。ビールなどが品薄になれば、混乱はさらに広がるだろう。

障害の原因は、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃だと、捜査当局に報告した。標的のパソコンやサーバーに侵入し、保存データを暗号化して使用できなくする犯行だ。

アサヒは政府や捜査当局と緊密な意思疎通を図り、全面復旧を急いでもらいたい。サイバー攻撃がさらに他社に広がらないよう、経緯をできる限り公表し、社会的責任を果たすことも求められる。

企業は、調達や販売、製造などのシステムを統合し、コスト削減を図っており、アサヒも取り組んでいる。しかし、障害が起きると影響が広い範囲に及び、早期復旧が難しくなると指摘される。

復旧の遅れとの関係についての分析も急ぎたい。

他の企業も、障害発生時の事業継続計画を策定する重要性を、再確認することが欠かせない。

近年、サイバー攻撃による障害が長期化するケースが相次いでいる。昨年には、出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」が動画配信サービスを約２か月停止した。

政府はこうした過去の事例についても再点検し、システムの脆弱（ぜいじゃく）性や攻撃を受けた場合の影響を分析した上で対策を急ぐべきだ。

政府はサイバー攻撃に関連し、未然に被害を防ぐための「能動的サイバー防御」関連法を７月に一部施行した。電力、金融、鉄道など基幹インフラ１５業種で、２００社以上を対象として指定した。

アサヒは指定されていないが、今回のケースは、基幹インフラ事業者以外でも国民生活に幅広く影響が及ぶことを示したと言えよう。政府は、各業界と話し合いながら、対象業種の拡大を含め、対策を検討する必要がある。