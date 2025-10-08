病気やけがに苦しむ人を救おうと提供した血液が、管理の不備で輸血に生かせなくなるとは。

献血事業は人々の善意で成り立っている。日本赤十字社は速やかに再発防止策を講じ、信頼を取り戻さなければならない。同時に献血に対する理解を広げ、必要な血液が確保できるよう、対策を急いでほしい。

福岡県にある日赤の九州ブロック血液センターで先月、３３人分の献血で作られた血液製剤が、温度管理が不適切だったために、輸血に使えなくなってしまった。保冷剤が規定量に足りない状態で血液製剤を搬送したという。

また、東京の血液センターでは５月、冷凍庫の電源が落ちて、保管していた血液製剤約１万３７００本が使用不能となった。東京では８月にも、搬送時の手違いで３９人分の血液が使えなくなった。

このほか、兵庫県や北海道でもミスが続発している。

日赤は、全国の血液センターで一斉点検を行い、ミスに対応する部署の新設に取り組むという。

各地でミスが相次いだ背景に何があるのか。人手不足や、作業手順の周知の不徹底など、共通の課題がないか実情を精査し、全国で問題を共有することが重要だ。

提供された血液を確実に生かすことが必要なのは当然だが、近年は若い世代の献血者が減少傾向にある。献血に協力してもらうための対策の拡充も欠かせない。

献血できるのは１６〜６９歳の人で、献血者はこの１０年ほど、年間のべ５００万人前後で推移している。一方、少子化の影響で１０〜３０歳代で献血する人は３割減った。日赤は、１０年後には４６万人分の血液が不足すると試算している。

高齢化で医療ニーズは高まり、血液を必要とする場面は増える。このままでは、血液の安定的な確保が難しくなりかねない。

２０〜３０歳代は仕事や子育てに忙しく、献血の機会を確保しにくいとも言われる。仕事帰りに立ち寄れるように献血ルームの受付時間を延長したり、親子で楽しみながら献血の重要性を学べるイベントを開いたりする工夫も大切だ。

最近は、人工血液の研究も進んでいる。奈良県立医大では、有効期限が過ぎた血液製剤を活用し、人工赤血球を開発した。現在、治験に取り組んでおり、２０３０年の実用化を目指すという。

国は献血活動を推進するとともに、こうした研究を後押しすべきだ。血液不足で患者が命を落とすような事態に陥らないよう手を尽くしてもらいたい。