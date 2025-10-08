［次代へ 平和賞１年］＜上＞

日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞決定から１１日で１年となる。

ノーベル賞委員会は「核なき世界」の実現を訴え続けた被爆者の活動をたたえ、次代への継承に期待を込めた。「被爆者なき時代」が迫る中、受賞がもたらしたものを考える。

「被爆したことは話してはいけない」。長崎で被爆した佐藤美津紀さん（９６）（横浜市）は差別や偏見を恐れ、ずっとその言葉を守って生きてきた。

１６歳だった１９４５年８月９日。爆心地から約３キロにあった勤務先で、そろばんを使って帳簿の計算をしていた。ピカッという光と轟音（ごうおん）が同時に襲ってきた。とっさに机の下に隠れた。

建物は鉄筋造りで、大きなけがは負わなかった。建物に赤ちゃんを背負った女性が入ってきた。背中から下ろした赤ちゃんが息絶えているのに気付いた女性は悲鳴を上げ、泣き伏した。

夕方になってそろばんを持って自宅へと戻った。

長崎では「被爆していることは絶対言っちゃいけない。結婚できないよ」と周囲から言われた。その言葉から逃れるように、２４歳で憧れだった東京に出た。

４年後に結婚。ある日、雷の音におびえて押し入れに隠れた。「原爆を思い出して怖い」。夫に思わず弱音をこぼした。３回の流産を経験した。「原爆のせいかな」。医者がそうつぶやいたのを覚えている。

頭から離れないあの日の体験を、自身が被爆したのと同じ年頃になった娘に伝えようとしたことがある。しかし、真剣に聞いてもらえていないと感じた。夫から「ママ無理だよ。わかんないよ」と言われ、その後は口をつぐんだ。

昨年１０月、被団協の平和賞受賞を伝えるテレビの前で手をたたいて喜んだ。「私が何も話さない間に、コツコツ活動を続けてきた人たちがいる」。今まで語ってこなかったことへの後悔の念が押し寄せた。

今年８月に娘の梁瀬まなみさん（５５）らの協力で、自身の被爆体験を語るイベントを横浜市内で初めて開催した。佐藤さんはあの日から大切に保管している、そろばんを手に、「原爆や戦争はその後の人生にもずっと影響し続ける。二度としてはいけない」と声を震わせながら、来場者に訴えた。

「平和な世界を実現するため死ぬまで伝えていきたい」。踏み出した一歩を大切にしたいと考えている。

「逃げていた」語り部、４０年ぶり再開

平和賞に背中を押され、体験を発信し始めた被爆者は、ほかにもいる。

「名前も分からず、男女の区別もつかないようなままで亡くなった人がいっぱい、いたんです」。６歳の時に広島で被爆した田中千代さん（８６）（埼玉県北本市）は今月２日、埼玉県立ふじみ野高校で、約２００人の生徒を前に８０年前の体験を語った。本格的な語り部活動は約４０年ぶりだ。

４５年８月６日、自宅にいた田中さんと母、妹は命が助かったが、仕事に出ていた父は即死した。祖父と８歳上の兄は体調を崩し、１年たたないうちに相次いでこの世を去った。やりたいこともできずに亡くなった兄を思い、原爆を憎んだ。

結婚を機に移り住んだ埼玉で周囲に頼まれ、４０歳の頃から語り部を始め、年に２、３回証言していたが、「仕事が忙しく、あまり気が進まなかった」。４２歳で大腸がんが判明して活動をやめ、その後は知人の頼みでたまに話す程度だった。

そんな中、受賞のニュースが飛び込んできた。「戦後、苦しい暮らしの中でも立ち上がり、活動を続けてきた被爆者たちが認められた」とうれしさが込み上げた一方、「私は平和を訴えることから逃げていた」との思いが湧いた。

今年２月、初めて顔を出した埼玉県原爆被害者協議会の集会で、語り部をする９０歳代の被爆者に会い、その姿に心を打たれた。「被爆体験を語り継ぐことが、神様から与えられた私の仕事ではないか」。もう一度、語り部をやろうと決めた。

６月から月１回、高校や教会などで証言する。過去の記憶を思い出すのは今もつらいが、母（２０１２年に１０３歳で死去）の形見を持参し、気持ちを奮い立たせる。ふじみ野高では母のワンピースを着て、生徒たちと向き合った。「戦争の悲惨さ、愚かさを心に刻み、平和で安心できる世界をみんなで作っていってほしいです」

全国の被爆者数は初めて１０万人を下回り、平均年齢は８６・１３歳となった。証言できる被爆者が少なくなる中、次代へと託すことが自身の役割だと信じる。