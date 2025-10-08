阪神・藤川監督 ３回２失点の伊藤将に「残っていいものが出るまでチャレンジしてほしい」【一問一答】
「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）
阪神は九回に追いつかれ、引き分けとなった。先発の伊藤将は３回４安打２失点。初回、先頭の鵜飼に初球の速球を捉えられて先制ソロを献上。三回は１死一塁から暴投などで進塁を許し、またも鵜飼に中前打を浴びて２失点目を喫した。藤川監督「残っていいものが出るまでチャレンジしてほしい」と奮起を促していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−いい部分と見直す部分が出た。
「課題は特に見つかってないですけどね」
−伊原はいい状態をキープできている。
「好調不調というのはもちろんあるんだけど、ちゃんとプレーができる選手というのを探しているので、それだけです」
−中継ぎでも安定した投球を見せた。
「それはまた来年に向けてですから。これから先、また精査していかなければいけないので」
−伊藤将は宮崎残留。
「内容がもう少し欲しいところがあるので。帰ると向こうは実戦がないので。こっちに残って、いいものが出るまでチャレンジしてほしい」
（続けて）
「課題が出る選手はファームでやればいい。そういう時期じゃないので。いい選手を、普通に、きちんとプレーできる選手を探している」
−残留練習ではクリーンアップもバント練習をした。１点を争う場面を想定した準備か。
「どうですかね（笑）。どうでしょうかね」