「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）

阪神は九回に追いつかれ、引き分けとなった。先発の伊藤将は３回４安打２失点。初回、先頭の鵜飼に初球の速球を捉えられて先制ソロを献上。三回は１死一塁から暴投などで進塁を許し、またも鵜飼に中前打を浴びて２失点目を喫した。藤川監督「残っていいものが出るまでチャレンジしてほしい」と奮起を促していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−いい部分と見直す部分が出た。

「課題は特に見つかってないですけどね」

−伊原はいい状態をキープできている。

「好調不調というのはもちろんあるんだけど、ちゃんとプレーができる選手というのを探しているので、それだけです」

−中継ぎでも安定した投球を見せた。

「それはまた来年に向けてですから。これから先、また精査していかなければいけないので」

−伊藤将は宮崎残留。

「内容がもう少し欲しいところがあるので。帰ると向こうは実戦がないので。こっちに残って、いいものが出るまでチャレンジしてほしい」

（続けて）

「課題が出る選手はファームでやればいい。そういう時期じゃないので。いい選手を、普通に、きちんとプレーできる選手を探している」

−残留練習ではクリーンアップもバント練習をした。１点を争う場面を想定した準備か。

「どうですかね（笑）。どうでしょうかね」