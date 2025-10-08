¡Úµð¿Í¡Û²¼¹î¾å¤ØàÇ¤À¤Þ¤·ºîÀïá¤ÏÁÕ¸ù¤¹¤ë¤«¡¡£Ä£å£Î£ÁÂ¦¤Ë¡Öµå¼Á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
¡¡µð¿Í¤¬£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¡¦¥ä¥Þ¥Ï¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò£·Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼¹î¾å¤Ø¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÖÈëºö¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿Ê¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¸«Æ¨¤·¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÉáÃÊ¤Î¾å¼êÅê¤²¤ÎÂ®µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Åêµå¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï£²²ó¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Ê¿Æâ¼«¿È¤â¡Ö¡Ê²¼¼êÅê¤²¤Î¡Ë¾ðÊó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡Ê£Ä£å£Î£Á¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑÂ§Åêµå¤ÏÊ¿Æâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°Æü£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Õ£Â£Á£Ò£ÕÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤Î¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£²¿Í¤¬Åê¤²¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÈà¤é¤ÎÊÑÂ§Åê¤²¤Îµå¼Á¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥Ç¡¼¥¿Ìîµå¤¬Á´À¹´ü¤Îº£¡¢ÌÌÇò¤¤Éð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤¢¤ê¤²¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖËü°ì¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Áá´ü¹ßÈÄ¤·¤¿¸å¡¢»î¹çÃæÈ×¤ËÈà¤é¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ê£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Ê¤¬¤éÁê¼êÂÇÀþ¤òËÝÏ®¤·¤Æ»î¹ç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢½ªÈ×¤ÎÂÇÀþ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤ä¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢»î¹ç¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥©¡¼¥àÊÑ¹¹¤Ï°ÛÎã¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎàÇ¤À¤Þ¤·ºîÀïá¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢»î¹çÅ¸³«¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£