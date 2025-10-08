“Amazing Kawaii”キッズグループを爆誕させる。

「しなこ」や自身も所属する「竹下☆ぱらだいす」らをプロデュースする、あぃりDX（28）が新たに手がける5〜10歳の子ども対象オーディション番組「Amazing Kids Audition」が、9日からABEMAで配信開始される。世界で愛されるグループを目指して立ち上げる一大プロジェクトで、すでに来年1月3日に東京・代々木第一体育館のステージでのデビューも決定。その意気込みや父の仕事の関係で影響を受けたプロレスとの意外な関連などを、あぃりDXに聞いた。

グループ結成までの子どもたちの奮闘をおさめた全10話。成長著しい時期だけに毎週のように様相も変わるといい「顔つきが変わったり、身長が伸びたり、ひらがなが書けるようになったり…。短期間での成長も見られて、いとおしくてたまらない部分は見どころです」と語る。選考ポイントには「引きつける力」「言語化できないパワー」「努力でき、グループ活動のイメージができること」などを挙げ「主体性を持って意見できたり、アイデアを出して動くグループを目指したいです。とにかく“アメージング”と思ってもらえるようなグループになるよう全力サポートしていきます」と力を込めた。

自身も主に幼稚園〜小学生の子どもたちに大人気のアイコンでもある。髪の毛から衣装まで全身がピンク色に染まったキャッチーな見た目とポップなキャラクターで、現代の“原宿系アーティスト”の代表格として人気を博している。意外にもファンサービスなど以外で子どもとの絡みは今まであまりなかったといい、ステージから目にしていた自分たちの楽曲を共に歌い、踊る姿から「グループを作ったら面白いことになる」とオーディションを提案した。

番組内では子どもたちの意見で振り付けを変える場面などもあるといい「結構みんなマセていて、後半はギャルとしゃべっているのかぐらいの感じがありますね（笑い）。『あぃりちゃん夜ご飯何食べたん』とか『リップ塗り直すからちょっと待って』とか。普通にそういう会話をしています」と明かした。

幼い頃からダンスに励み、プロデューサーとしての才能は学生時代から見せていた。父親は全日本女子プロレスなどのリングアナウンサーで、13年に胃がんで他界した今井良晴さん。今井さんは13年の大日本プロレスの楽曲「デスかも体操」の作詞作曲を務めており、あぃりDXが振り付けを担当。さらには女子プロレス団体「SEAdLINNNG」（シードリング）の宣伝部長も担うなど縁は深い。

「幼稚園の頃から金網デスマッチとか見ていましたよ。今でも消化しきれない気持ちになった時とかにプロレスの映像を見て元気もらっていますし、たまに会場に見に行くこともあります。何度負けても立ち上がる姿とか、負けん気の部分とか、影響はめちゃくちゃ受けていると思いますね」。

今回のオーディションタイトルについても「昔、（米国の）アメージング・コングっていう選手がいて。そこからつけています。私が初めて覚えた英単語がアメージングだったんですよね。これ今、初めて言いましたよ（笑い）」と明かした。オーディションの課題曲にもプロレス感のある要素が入っているといい「入場曲とかよく聞いていましたからね。ヒーローっぽい曲調が好きなんですよね。あと、こういう見た目なので、たまにレスラーなんじゃないかと勘違いされますけど、私はやらないですからね。リングには上がらないですよ」と笑った。

父からは生前最後の手紙で「全部が平均的にできても仕方ない。好きなことを極める気持ちでやりなさい」と言葉をもらい、今でも活動の軸としている。他界したのは高校生の頃だったため今の活躍は見せられていないが「ステージに立つ前に『見ていてよ』と思いながらいつもやっています。父も曲を作っていましたし、どう思うんだろうなと気になってはいますね」。

オーディションを実施するGROVE社の北島惇起社長は先日行われた第1話試写会のあいさつで「あぃりDXが手がける血肉の通った作品になります。みなさんも同じような熱量で見てほしい」と呼びかけていた。その後の人格形成などにもつながる5〜10歳という多感な時期に経験する今回のようなオーディションは子どもたちにとってもポジティブなものになり得るとし「エンタメを通した社会貢献や、世界中の子どもたちに夢と希望を与えるということで、我々も腹をくくって突っ走っていくつもりです」と力を込めた。

あぃりDXを中心に「闘魂を注入して」取り組むキッズプロデュースになる。あぃりDXは「みんなには私や、しなこみたいになってほしいとは思っていません。その子にしか出せない魅力をみせてほしい。それを最大限引き出すのが私の仕事です」と意気込む。「私ももっと『好き』を突き詰めて学び続けたいですし、経験を積んで出せるものを増やしていきたいです。そしてそれをキッズたちにも渡していきたい」。プロデューサークリエーターとして極めた先の世界を、これからも目指し続ける。【松尾幸之介】

◆あぃりDX（あぃりでらっくす）1997年（平9）10月5日、東京都生まれ。5歳からダンスに励む。看護師勤務経験があり、コロナ禍にSNSに投稿した看護学生あるある動画が流行。22年には「10代女子が好きなTikTokerランキング」1位になるなど名を広める。プロデューサーとして「竹下☆ぱらだいす」や「しなこ」の楽曲作詞や振り付け、ライブ制作などを行い、手がけたミュージックビデオは全て100万回再生超え。25年6月には結婚も発表。現在、「竹下☆ぱらだいす」や「しなこ」「リアルピース」が出演する全国ツアー中でもあり、今回の結成グループはその千秋楽公演でデビュー予定。