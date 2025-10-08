·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡¡12·îÉñÂæ¤ÇºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊÌò¤ËÄ©Àï¡Ö¿·º§Î¹¹Ô¤â¹Ô¤¯¤·¡¢Ç¥¿±¤â¤¹¤ë¤·¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤¬ÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ·òºî¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀÄ½Õ¤Î·®¾Ï¤Ï¤¯¤¸¤±¤Ê¤¤¿´¡×¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡¢¸á¸å£¶»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Îº´¡¹ÌÚµ×Ç·»ÔÄ¹¤¬½Ð±é¤·¡¢³ûÀî»Ô¤ò£Ð£Ò¡££±£°·î£²£¶Æü¤Ë¤ÏÆ±»ÔÆâ¤ÇËèÇ¯£±£°£°£°ËÜ¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤ò¿¢¼ù¤¹¤ë¡Ö³ûÀî»ÔÎÐ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¤µ¤¯¤é¥Õ¥§¥¹¡Á¹¤²¤è¤¦¡¡ßê¤á¤¯ÎÐ¡¡Ì¤Íè¤Ø¤È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤«¤é¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤¬·§ÀÚ¤À¡£
¡¡³ûÀî»Ô¤Ç¤Ï¥³¥Ê¥é¤ä¥¯¥Ì¥®¤Ê¤É¤ÎÌÚ¤¬ÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢£²£°£²£²Ç¯¤«¤é¡Ö³ûÀî»ÔÎÐ¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£±²óÌÜ¤Ë¤Ï¿¹ÅÄ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¿¢¼ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï·§ÀÚ¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤¬Á¥¶¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ûÀî¤Ë¤Ï¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½é»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡·§ÀÚ¤Ï¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤â¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿¢¤¨¤¿ºù¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¸«¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îºù¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËËèÇ¯¡¢³ûÀî¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·§ÀÚ¤Ï»þÍèÁÈ£³£µ¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ÎÉñÂæ¡Öµæ¶ËÈÇ¡ª¡¡¤½¤·¤ÆÎ¶ÇÏ¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£±£²·î£³Æü¤«¤é¡¢ÇîÉÊ´Û·à¾ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£ËëËö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿»þÂå·à¤Ç¡¢·§ÀÚ¤ÏºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎºÊ¡¦¤ªÎµ¤ò±é¤¸¤ë¡£Î¶ÇÏ¤È¤È¤â¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£·§ÀÚ¤Ï¡ÖÇ¥¿±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·º§Î¹¹Ô¤â¹Ô¤¯¤·¡¢Ç¥¿±¤â¤¹¤ë¤·¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£