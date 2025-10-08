ドジャースが６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィア行われたフィリーズとの地区シリーズ第２戦に４―３で辛勝。連勝でナ・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。

第３戦の舞台となるのは８日（同９日）で本拠地ドジャー・スタジアム。完全アウェーだった敵地に比べれば、ホームアドバンテージを見込める天国のような環境となる。

マニアックなデータにも精通する「ＭＬＢ公式サイト」のサラ・ラングス記者によると、５回戦制のポストシーズンで「２勝０敗」としたチームの突破率は実に「８８・９％」。過去９０例あった中で８０チームが勝ち抜けを決めたという。現行の地区シリーズで２戦目まで連勝した１８例では１６チーム、１２チームが３連勝で勝ち上がったとしている。

データ上はほぼ９割の確率で次のステージに進めるが、気になるのは残り「１１・１％」。勝負事だけに「絶対」はない。その引き金となりかねないのがこの日、物議を醸したデーブ・ロバーツ監督（５３）の投手起用だ。

シーズン中から米メディアを中心に疑問の声は上がっていたが、３点リードの９回から佐々木朗希投手（２３）ではなく、今季７敗、防御率５・４０と不調だったブレーク・トライネン投手（３７）を登板させた。

結果的に１点差で逃げ切ったが、トライネンは３連打で２点を失って降板。ベシアを挟んで結局は佐々木が締める展開となった。ロバーツ監督は佐々木をイニングの先頭から登板させなかったことに「３試合中２試合登板をほとんどやっていない」と説明したが、多くの米メディアが起用法に疑問符をつけた。

この日の試合前後は試合がなく連投にはならず、米誌「ニューズウィーク」が「最善の投手を使わず危険を冒した」、「ドジャースウェー」は「ロバーツ監督は佐々木をクローザーと呼びたくないのかもしれないが、佐々木は事実上のクローザーだ。今回は運が良かっただけ」とするなど不安視されている。

悲願のワールドシリーズ連覇を果たせるのか。熟練指揮官の手腕がカギを握っている。