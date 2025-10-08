元NGT48川越紗彩（24）が、ファースト写真集「なんとかなるなる」（KADOKAWA刊）を25歳の誕生日である14日に発売する。24年2月にNGT48を卒業し一時芸能活動から離れていたが、このほど本格的に活動復帰。そのきっかけとなった思いや、節目となる同作に込めたこだわりを明かした。

クールビューティーなビジュアルと、親しみやすく明るい内面のギャップが魅力的だ。「最初は本当に私が写真集を出していいのかなっていう戸惑いがありました。でもこういった機会もそうないですし、ファンの方にも『写真集見たいと思ってた』と伝えていただいて本当にうれしかったです」と笑顔を見せた。

グループ卒業から1年超の期間を経て、芸能活動に本格復帰。活動再開のきっかけはファッション雑誌からのオファーだったといい「もともとファッションやコスメにすごく興味があったので、お声掛けをいただいてまた芸能活動を始めていきたいと思いました」。

SNSにも力を入れ、インフルエンサーとして活動。新たな夢も抱いている。「趣味でギターをやっているので、自分の楽曲を作りたいというのが1つ大きな目標ですね。アイドルの時にもギターを披露させていただいていて。オリジナル曲があったらいいんじゃないかなって最近思っています」と音楽活動への意欲ものぞかせた。

活動復帰に加え、25歳という節目に発売する初写真集はインドネシア・バリで5月に撮影。全128ページの大ボリュームで、全ページ川越本人が写真をセレクトしたというこだわりの1冊となった。

今回が初海外だったといい「このためにパスポートを取って、初海外を満喫させていただきました」とにっこり。アイドル時代にグラビア経験はあるものの、ここまで本格的なグラビアに挑戦したのは初めてだという。

「ちょっとドキドキだなっていう気持ちはありました。でも（スタッフが）『載せる写真は後で全部自分で決めていいよ』とおっしゃってくださったので、すごく安心しながら撮影ができて。キャピキャピ楽しみました」と明かした。

今までにないほど大胆なカットにも挑戦した。「バックショットはこれまであまりやってこなかったんですけど、今回はお尻（の露出）だったりとか、自分的にも結構挑戦したなっていうカットがあるので注目してほしいです」とアピール。衣装もスタッフとともに自身で選び「かわいさもありつつ、今まで見せたことのない大人の私を見ていただけたら」と語った。

体作りについても「アイドルの時はとにかく体重を落とすダイエットをしてた」と回想。今回は“大人の女性”をイメージし「厳しいダイエットはせず、ストレッチで体をほぐしたり、健康的なご飯をたくさん食べるようにしてゆるやかに臨みました」と明かした。

和やかな雰囲気が漂うタイトル「なんとかなるなる」には、自身の生きざまを重ねた。「私自身ポジティブ思考だと思っていて、今まで不安に思う場面でも『なんとかなるでしょ』みたいに考えてきたことが多かったんです」と笑顔。「かわいらしくポップな要素があるタイトルにしたいと考えた時に、『なんとかなる』っていう言葉がいいなと思ったんです。語尾に『なるなる』をつけてかわいらしさを加えました！」。

写真集発売を記念したお渡し会など、ファンとの交流イベントも続く。グループを卒業し、ファンの存在の大きさをより実感している。

「もちろん現役時もですが、ソロ活動になっても今までと変わらず応援してくださるファンの方がいるのはすごく心強くてうれしいです。イベントなどでファンの方のお顔を見られるとすごくホッとした気持ちになれる。本当に感謝しかないですし、これからもよろしくお願いします！」と明るく呼びかけた。【玉利朱音】

◆川越紗彩（かわごえ・さあや）2000年（平12）10月14日、茨城県生まれ。18年6月にNGT482期生としてお披露目。シングル6作連続選抜入りし、グループ内バンド「じぶんサンドイッチ」のメンバーとしても活動。24年2月末にグループを卒業。血液型B。