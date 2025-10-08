「洋服迷子」な40・50代へ！【しまむら】今買って長く使える♡「デニムアイテム」

年齢を重ねると、体型やトレンド、ライフスタイルの変化に伴って着る服に迷うことも。そんな40・50代に改めて注目してほしいのが「デニムアイテム」。トレンドが続くデニムは、定番のジーンズやジャケットだけでなく、スタイリッシュなアイテムが各ブランドから続々と登場しています。そのなかから、旬のアイテムが揃う【しまむら】にフォーカス。自然に着映えて、寒くなってきても活躍しそうな「デニムアイテム」をご紹介します。

こなれレイヤードが作れるデニムジレ

【しまむら】「デニムコクーンベスト」\1,969（税込）

ウォッシュドデニムを採用した、ゆったりシルエットのベスト。立体的なコクーンシルエットは見た目に可愛いのはもちろん、体型カバーが狙えるのも魅力。Tシャツコーデにさらっと羽織るだけで秋らしさがアップするほか、肌寒くなる頃はニットとのレイヤードもおすすめです。

ワンピースとのレイヤードもおすすめ

お尻を隠すような丈感は、お腹から腰まわりが気になる大人世代には嬉しいポイント。すっきりとしたTシャツワンピースの上に羽織れば、体のラインをさりげなくカバーしつつ、こなれた雰囲気に。襟ぐりが広めに開いているので、存在感のあるネックレスや、タートルネックも重ねやすそう。

ラクチン & オシャレなイージーパンツ

【しまむら】「デニムワイドイージーパンツ」\2,189（税込）

しまむらで展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】にも、こなれ感たっぷりのデニムアイテムが。トレンドのワイドシルエットに、太めの折り返しがオシャレ！ それでいてウエストゴムのイージーパンツ仕様と、思わず手が伸びる存在になりそうです。

きれいめトップスを合わせて大人カジュアルに

長め丈のゆったりブラウスを合わせれば、リラクシーなきれいめコーデに。ラフに羽織ったベージュのスウェード調ベストが、ナチュラルな雰囲気を醸します。ジーンズの裾が大きく折り返されていることで、リラックス感のあるスタイリングがぐっとオシャレな雰囲気に仕上がります。

