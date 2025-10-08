「使い古したバッグ」→【niko and ...】で卒業！ 大人が持ちたい「本命バッグ」

気付けば毎日使うバッグがくたびれていて、コーデまで沈んで見えているかも……。そんなときは【niko and ...（ニコアンド）】のバッグをチェックしてみて。カジュアルに持てるものや本格的なレザーバッグなど、バリエーション豊富に揃っています。その中から、シックなスタイルに合うモデルや、アクセントになるデザインのものなど、大人にぴったりのアイテムを厳選しました。普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれるはず。

ふっくらキルトが映える普段使いトート

【niko and ...】「オリジナルポーチ付きキルトトートバッグM」\4,500（税込）

ふっくらとしたルックスが可愛い、キルトデザインのトートバッグ。500mlボトルや長財布、スマホも余裕で収納できるので、普段使いにぴったりのアイテムです。ビビッドなレッドやイエローのほか、コーデに馴染みやすいブラックとブラウン、秋冬トレンドのレオパード柄の5色展開。取り外し可能なショルダーベルト付きで、気分に合わせてさまざまなスタイルを楽しめそうです。

コロンとしたフォルムが上品な巾着バッグ

【niko and ...】「オリジナルレザー2WAY巾着バッグ」\7,000（税込）

ソフトな風合いの牛革を使った巾着バッグは、コロンとした上品なフォルムが魅力。コンパクトながら長財布が入るサイズ感で、開口部が広く物の出し入れもスムーズにできそう。ハンドバッグとショルダーの2WAY仕様も嬉しいポイント。スウェード素材のベージュ、ブラウン、ライトグリーンのほか、ツヤ感のあるレザーのブラックの全4色展開。どの色も大人カジュアルに自然と馴染み、デニムやリラクシーなスタイルにこなれ感を補ってくれそうです。

軽やかな総柄レースで華やかさをプラス

【niko and ...】「オリジナルレースドロストトートバッグ」\4,500（税込）

軽やかな総柄レースが特徴のトートは、こちらのモノトーンのほか、コード刺繍が目を引くアイボリーとストライプ柄のマルチの3種展開。カラーによって違った柄を楽しめるアイテムです。A4の書類もすっきり収まるサイズ感でありながら、サイドのドロストコードを絞ると巾着フォルムに。太めのハンドルで肩にフィットしやすく、間口はスナップボタンで開閉も楽ちんです。気負わず取り入れられるので、デイリーについ手が伸びる存在になりそう。

大人に似合う上品ショルダー

【niko and ...】「オリジナル6ポケットタッセルショルダーバッグ」\5,500（税込）

ツヤ感のあるレザー調素材を使った、クラシックな雰囲気のショルダーバッグ。ダークブラウン、ブラック、ベージュの3色展開で、どれも大人のきれいめスタイルに自然とマッチ。フォークロアテイストの取り外しのできるタッセル付きで、印象チェンジも楽しめそうです。500mlボトルや長財布も余裕で入り、内外合わせて6つのポケットで収納力も申し分なしかも。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

