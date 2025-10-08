9回2死、リードは1点…好捕で何とか試合終了

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で辛勝し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。9回、フィリーズの反撃をしのぎ、最後のアウトを奪ったのは一塁を守るフレディ・フリーマンの好守。攻防の中で感じていたストレスをユーモアたっぷりに表現した。

ドジャースは9回、フィリーズに先頭からの3連打を許し4-3と1点差まで迫られた。ベシア、さらに佐々木と必死の投手リレーを見せ、最後は2死一、三塁からターナーを二ゴロに打ち取った。ただここで、二塁手のエドマンの送球はショートバウンド。フリーマンはこれを1回転しながら好捕し、試合を終わらせた。

専門メディア「ドジャー・ブルー」が公式YouTubeで公開した試合後の会見で、フリーマンは「明らかにトミー（エドマン）は地面に叩きつけてしまったね」と苦笑い。

続けて「幸いにも捕ることができて塁上にいられたけど……。試合後に（フィールドレポーターの）ローレンにも言ったけど、ここに白髪のひげがあって、今じゃもみあげまで伸びてるかも。それだけストレスフルだった」と、極限状況を振り返っていた。



