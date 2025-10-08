◆練習試合 巨人５―０ヤマハ（７日・東京ドーム）

巨人が７日、ヤマハとの練習試合（東京Ｄ）を行った。１１日から始まるＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（Ｓ）前の最後の実戦で最終調整した。レギュラーシーズン後に間隔が空く中で、本拠地で社会人との２連戦に野手陣がほぼベストメンバーで臨む新たな試みを実施。リーグ３位からの下克上へ投手、野手ともに順調な仕上がりで決戦に向けて万全の準備を整えた。

練習では得られない収穫がたっぷりあった。ＣＳ前の最後の実戦となったヤマハとの練習試合は５―０で快勝。前日のＳＵＢＡＲＵ戦も含めた２連戦で、１軍リリーフ投手が全員登板した。阿部監督は「こういうゲーム形式で投げられたのは大きい」と手応え。野手陣もほぼベストメンバーで実戦感覚を維持し、ＣＳに向けて弾みをつけた。

リーグ３位でＣＳは全戦ビジターで先攻。本番を想定して先攻で行った。初回、１番・丸が左腕・佐藤廉の２球目を右中間に二塁打。続くキャベッジが初球を左中間への適時二塁打として開始３球で先制した。６日の練習試合に続き２戦連続タイムリー。攻撃的２番の役割を担う助っ人は「序盤のチャンスで点を取れれば流れを持ってこられる」と最高の形でＣＳの予行演習を完了した。

今季の巨人は先制すると４５勝２１敗、勝率６割８分２厘。先制されると勝率は３割４分２厘だった。第１Ｓの相手・ＤｅＮＡも先制試合は勝率７割６分１厘で、先制されると同２割８分６厘と似た傾向がある。短期決戦で「初回表」に得点してリードできれば、味方投手陣に勇気を与えられる。そのためにも、２番・キャベッジの打撃は重要なポイントの一つになる。阿部監督も「もちろんやってもらわないと困る選手だからね」と期待。この日のようなスタートダッシュが理想だ。

１日のレギュラーシーズン最終戦からＣＳ初戦まで９日間、間隔が空く難しい日程。近年は一部投手、野手が宮崎のフェニックス・リーグで、主力はＧ球場などで実戦形式のシート打撃を行うパターンもあった。「正解がないからね」と阿部監督も最善策を模索。今年は戸郷、横川、田中将の一部先発と捕手の岸田、小林ら一部野手が同リーグに出場し、その他１軍メンバーは社会人と無観客で２試合を行った。

この時期に野手がベストメンバーで実戦に臨むのは新たな試み。今夏の都市対抗で８強のＳＵＢＡＲＵ、同４強のヤマハと強豪相手に、試合でしか確認できない実戦的な投球、打撃ができたのは有意義だった。天候に左右されない屋内の東京Ｄで、トレーニング環境も充実。「やり残したことがないように」と各自がどっしり地に足をつけて計画的に練習できている。

８日は休養日で９、１０日と残り２日間練習して横浜での決戦に向かう。「休み明けしっかり調整して、ＣＳに向かいたい」と阿部監督。下克上日本一への熱い思いを胸に着々と準備が進んでいる。（片岡 優帆）

◆巨人近年のポストシーズン前調整

▽２４年 リーグ優勝

若手中心に宮崎参戦 シーズン終了からＣＳ最終Ｓ開幕まで約２週間あり、先発陣、１軍の若手、一部主力野手がみやざきフェニックス・リーグにスポット参戦。救援陣は東京Ｄでの３軍かずさマジック戦に登板した。岡本、坂本ら主力野手は試合には出場せず、東京Ｄでのシート打撃で調整した。

▽２１年 リーグ３位

１軍本隊東京で練習 調整登板する先発投手陣とバッテリーを組む捕手、一部野手が宮崎のフェニックス・リーグに参加。１軍本隊はＧ球場や東京Ｄでじっくり練習。１か所打撃などで実戦感覚を養った。

▽２０年 リーグ優勝

コロナで短期間調整 コロナの影響でシーズン開幕が遅れ、ＣＳは開催せず。１１月１４日にシーズン最終戦を終えると同月２１日開幕の日本シリーズへ向けて１６日から再始動。１８日からは日本シリーズが行われる大阪に移動して調整するなどしながら、シート打撃で実戦感覚を維持した。