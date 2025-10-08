ＶＴｕｂｅｒの常闇（とこやみ）トワが８日に２枚目のアルバム「ＳＨＩＮ」を発売する。約２年ぶりのアルバムとなる今作は、自身のロック愛を存分に詰め込んだ１０曲を収録。２９日には東京・有明アリーナでソロライブも開催する。このほどスポーツ報知の取材に応じ、同作に込めた思いなどを語った。

普段はゲーム配信をメインに活動し、ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル登録者は１５５万人を数える。音楽活動にも力を注ぎ、２０２１年２月に初のオリジナル楽曲「Ｐａｌｅｔｔｅ」をリリース。ハスキーボイスを生かした歌声が評判を呼び、２３年１０月には東京・立川ステージガーデンで初のソロライブを行うなど、アーティストとしても名を広めている。

今回リリースするアルバムは、ロック調の曲を中心に並べた力作。前回から２年の時を経たことで「表現力とか技術面がうまくなったと思います。常闇トワを表現できたアルバムになりました」と胸を張った。

ただ、制作過程では大きな悩みと向き合っていたという。「時代的にＴｉｋＴｏｋとかＹｏｕＴｕｂｅショートとか、短い動画でダンスが踊れるようなかわいい曲がはやっている。世間が聴いてくれそうなものと、自分がやりたい音楽がずれている気がしました」。元々は大のロック好きだが、より多くの人に聴いてもらうためにアイドルに寄せた楽曲にすべきか葛藤した。

それでも、過去にリリースした曲を分析すると気付きがあった。「自分の声質を生かした楽曲の方が数字が伸びていた」。低音ボイスを最大限発揮したロックこそが自身の武器。「格好良いロックテイストの曲を表現しよう」と原点に立ち返り、ラップを駆使した「ＣｈｅｗｙＣｈｅｗｙ」や、リズミカルなテンポが続く「不可視」などを取りそろえた。

そんな新アルバムを引っ提げ、２９日にはソロライブを控える。会場は前回よりも広い有明アリーナ。「緊張しそうで怖いです」と漏らしつつ「メンタル的にも歌声的にも成長したライブにしたいです」と決意をにじませた。自分のスタイルを再認識したからこそ、ロックを盛大に響かせる。（松下 大樹）

◆常闇 トワ（とこやみ・とわ）２０２０年１月３日、ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブ」の４期生としてデビュー。誕生日は８月８日。２１年２月、初のオリジナル楽曲「Ｐａｌｅｔｔｅ」をリリース。身長１５０センチ。愛称・トワ様。

◆ＶＴｕｂｅｒ 「バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ」の略語。パソコンやスマホの画面などに映すキャラクターを、自分の姿として動画投稿やライブ配信などを行う出演者を指す。２０１６年に登場したキズナアイが第一人者とされ、世界中に浸透した。