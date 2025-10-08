歌手で俳優の福山雅治（５６）が、俳優・ムロツヨシ（４９）と佐藤二朗（５６）がダブル主演する映画「新解釈・幕末伝」（１２月１９日公開、福田雄一監督）の主題歌「龍」を歌うことが７日、分かった。

福田監督とタッグを組むのは映画「新解釈・三國志」（２０年）以来２度目。監督から「あえて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」とリクエストされ、制作に臨んだ。

タイトルの「龍」は、自身もＮＨＫ大河「龍馬伝」（２０１０年）で演じた坂本龍馬から。龍馬が時代を変える改革を「洗濯」と表現したように、「龍馬が２０２５年に生きていたら、どんな『洗濯』を施すのか」をテーマにした。

撮影当時、１年以上、龍馬と向き合ってきた福山が導き出した「答え」とあって、歌詞も「生きろ 我こそ其方（そなた）を幸せに」「我こそこの世を正す 任せたまえ 信じたまえ」といった前向きで力強いフレーズが並ぶ。メロディーも壮大な雰囲気となった。

福山は「民衆と幕府、諸外国、それぞれの思惑が入り交じる乱世幕末。何かが大きく変わる時の不安と恍惚（こうこつ）。誰もが心の底から願っているであろう『時代の変化と進化』。その中で個人は大河の一滴にしかすぎず、大河は時に混沌（こんとん）や混乱の濁流となる。濁流にのみ込まれながら、人は『人生のダンス』を踊り踊らされる」と説明。「苛烈さの中の快楽、残酷さの中の甘美、そんな『人生のダンス』を表現してみました」と話した。

映画の舞台は、江戸時代の終わりから明治時代の始まりにかけて。「幕末のヒーロー」と呼ばれる坂本龍馬（ムロ）と西郷隆盛（佐藤）は本当に英雄だったのか！？―を福田流の解釈で描く。

〇…ムロは「この歌を背負わせていただき、自分も『粋』の者になれるよう生きていきます」と感謝。福山と同じ１９６９年生まれの佐藤は「グワッと前を向きたくなる楽曲。しびれるほどカッチョいい歌唱。これで福山さんと僕が同い年ということが、より一層、信じてもらえなくなりそうです」と自虐的に語った。