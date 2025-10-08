オリックス・岸田護監督（４４）が７日、１１日からのＣＳ第１ステージ（Ｓ）の日本ハム戦（エスコン）へ総動員令を発した。第１Ｓは０８、１４年に経験し、２度とも日本ハムに敗退。「ここから勝ち上がれるように」と３度目の正直へ、初戦の先発に山下を指名した。

山下は成長過程による腰の不調を乗り越え、９月以降の４試合で１勝、防御率１・２５と絶好調。この日、京セラＤで全体練習に参加し「体は問題ないです。ピンピンしています」と声を弾ませた。理想は山下から九里へつなぎ、一気の連勝で第１Ｓ突破。仮に初戦を落としても、エースの宮城でタイに戻すことが可能なローテも準備した。

山崎らの復調で分厚くなったのが救援陣。岸田監督は「総力戦。それは総力戦ですよ」と力を込め、右肘の不安が解消された先発要員の東を加えた。さらに第１Ｓから４１歳の平野も合流。来季からコーチ兼任となる盟友にも「投手陣のサポートもできるし、精神的支柱。何をやっても、チームにとってプラスになる」と期待を寄せた。新庄ハムとの対戦成績は１２勝１２敗１分け。打てる手はすべて打ち、下克上の第一歩を刻む。（長田 亨）