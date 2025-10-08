広島のエレフリス・モンテロ内野手とサンドロ・ファビアン外野手が７日、ドミニカ共和国に帰国するために広島空港を出発した。ともに来季も残留の見通しだ。

チーム最多１７本塁打を放ったファビアンは、打率２割７分６厘もリーグ９位という成績だった。

「チームが負けて悔しいけど、いろいろ勉強になったシーズン。トータルでレベルアップできた。１年やって（来季は）もっとできる自信はある」

一方のモンテロは、８月に月間６本塁打をマークしたものの、９本塁打にとどまった。メジャー２１本塁打の実績から物足りなさは残ったが、ファビアンとともに来季も中軸として期待される。

「今シーズンはいいときも悪いときもあったけど、いい経験。未来のためにいいことだった。もっともっといい活躍ができると思う。２倍ぐらいできる」

モンテロは、シーズン終盤に休日返上して新井監督から直接指導を受けた。指揮官は「彼は彼で１年勝負で来ている。自分の持っているもので勝負をさせたかった」と見守ってきたが、スイングする際の首の角度を指摘。来季を見据えてのことだった。「打席に立ったときの感覚、ボールの見方はすごく変わった。オフにしっかり１００％できるように頑張ります」と、母国に帰ってからも継続的に取り組んでいく。

今季が来日２年目だったテイラー・ハーン投手も、米国に帰国した。けがで出遅れた昨季の３５登板から５５登板に増やしたが、昨季の防御率１・２９から３・３５へと数字を落とした。来季の去就は流動的だ。