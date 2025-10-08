玉置浩二、新曲がドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌に 3年ぶり新曲は10・13配信スタート＆11月にCD発売
玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が、12日より放送開始となるTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の主題歌に決定した。
【写真あり】キャップのかぶり方がお茶目！青田典子、夫・玉置浩二のオフショット公開
『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちの20年にわたる物語を描く作品。税理士・栗須栄治を演じる妻夫木聡が、佐藤浩市演じる馬主・山王耕造との出会いを通じて人生を動かしていく姿を描く。物語の鍵を握る役には目黒蓮（Snow Man）が出演することも発表され、注目を集めている。
「ファンファーレ」は、北海道出身で幼少期から馬が身近な存在だった玉置が、自身の原風景を重ねて書き下ろした楽曲。疾走感あるメロディーと圧倒的な歌唱で、愛するもののために懸命に生きようとするすべての人への応援歌となっている。12日のドラマ初回放送内で初解禁され、翌13日より先行配信、11月5日にCDがリリースされる。
CDには表題曲「ファンファーレ」とそのインストゥルメンタルに加え、1997年11月22日に東京・東京国際フォーラムで行われた公演『CONCERT TOUR 1997 JUNK LAND』から「JUNK LAND」「MR. LONELY」のライブ音源を収録。これらの音源が初めてCD化されることも話題となりそうだ。
なお、玉置は現在、2015年からスタートした“故郷楽団”との10周年となる全国ツアーー『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 〜blue eggplant field』を開催中。チケットはすべてソールドアウトとなっている。
■玉置浩二 コメント
1年の半分以上が雪である、北海道で育った自分自身の幼少期を重ねて作りました。
馬が小さい頃から育てられ、大きくなる姿は、自分の人生と重なります。
勝ち負けではなく、そのままの自分で真っ直ぐに前に向かって行くことが、大切なんだと思います。
ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」に関わるすべてのみなさんの力になればと願っております。
この曲を聴いてくださるすべてのみなさんの人生に祝福（ファンファーレ）あれ！
