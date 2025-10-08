高嶋ちさ子、音楽業界“前代未聞”オーディションに密着 審査中に大爆笑の事態に
ヴァイオリニスト・高嶋ちさ子が、8日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話 2時間SP』（後7：00〜後9：00）にVTR出演する。
「12人のヴァイオリニスト」や「Super Cellists」など、さまざまな音楽ユニットで活動する高嶋が、「もっとたくさんの人に弦楽器の楽しさを知ってほしい」と、弦楽器を使った一芸だけに特化したオーディション『ストリングスパフォーマンスコンクール』を開催した。プロアマ問わず、誰でも参加可能。演奏技術は二の次となり、楽しい演奏を魅せてくれる人の勝ちとなる。音楽業界では類を見ない前代未聞のコンクールの大会本番に密着する。
出場者は事前の動画選考を通過した、職業も年齢もバラバラの10組。バレエをしながら演奏する少女や、バイオリンに謎のかぶりものをさせる芸人、なぜかライトセーバーで戦う現役医師、高速バンブーダンスで演奏する大学生など、斬新なパフォーマンスの連続に、審査委員長の高嶋も思わず「すごい！」「くだらない（笑）」「やばい！」と大爆笑。すべてのパフォーマンスが終わり、最終選考で最優秀賞に選ばれ、高嶋のコンサートツアーに出演できるのは誰なのか。
同番組は東野幸治がMC、川田裕美がアシスタントを務める。羽鳥慎一、藤井貴彦、アンミカをゲストに迎え、井上咲楽、浮所飛貴（ACEes）、陣内智則、タイムマシーン3号、田崎さくら（※崎＝たつさき）、當真あみ、福田麻貴（3時のヒロイン）、藤本美貴、山田美保子、ゆうちゃみがパネラーとして出演する。
