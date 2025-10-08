羽鳥慎一＆藤井貴彦、“同期”の約束告白「羽鳥が同期じゃなかったら、アナウンサーになれてなかった」
フリーアナウンサーの羽鳥慎一と藤井貴彦が、8日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話 2時間SP』（後7：00〜後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】同期で登場！知られざる約束を告白
羽鳥と藤井は、1994年に日本テレビに入社した。羽鳥は『24時間テレビ』の総合司会を15年連続で務め、2003年から情報番組を担当している“朝の顔”。藤井は『news zero』のメインキャスターを担当し、毎日のニュースを伝える“夜の顔”。さらに2011年、羽鳥が40歳の時にフリーに転身すると、その13年後に藤井も53歳でフリーに。『好きなアナウンサーランキング』でも毎年首位争いを演じている、まさに同期のライバルである。
MC・東野幸治から「2人の関係性、どうなんですか？」と聞かれた藤井は「やりやすいです。大好きです」と即答。羽鳥も「うれしいです」とうなずく。ライバル関係についても、「バチバチはなかった」と口をそろえる。2人をよく知る同期仲間がVTRで登場すると、互いの腹の内を暴露されてしまった羽鳥と藤井は「きょうで嫌いになりそう」と決裂する。
さらに、藤井が入社当時の知られざるエピソードを激白。「羽鳥が同期じゃなかったら、アナウンサーになれてなかった」と藤井が語る、羽鳥も知らなかった衝撃の事実とは。
2人そろって好感度抜群の羽鳥と藤井。テレビで見せないウラの顔はあるのか、後輩や番組スタッフに聞き込み調査をすると、口をそろえて「藤井さんはとにかく気遣いがすごい」という。その真相を確かめるべく藤井の仕事現場に密着してみると、朝、現場入りした途端に気遣い発動。誰も嫌な気持ちにさせない、藤井流の気遣いとは。
そんな藤井に負けず劣らず羽鳥も周囲からの評判は上々だが、「スタッフ思いで謙虚」という声が聞こえてくる一方で、「実は好感度を気にしてる」「○○○○が大好き」というタレコミも。後輩やスタッフを困らせる“ウラの顔”を次々と暴露されてしまった羽鳥は「きょうは来ない方が良かった」と撃沈する。
さらに、2人の仕事終わりのプライベートな時間に密着。藤井のお堅いイメージが崩壊する。ワインのガブ飲みにオヤジギャグなど、ギャップありすぎの“ひとり時間”にスタジオ戦慄。一方、羽鳥には、今を時めく人気俳優から「僕の服を盗んだ」と衝撃のタレコミが。酒に酔った羽鳥のとんでもない奇行が明らかになる。
このほか、後輩たちから感謝の言葉も続々送られる。藤井の指導に市來玲奈アナが感極まる。岩田絵里奈アナに刺さった羽鳥のアドバイスも明かされる。最後に、羽鳥と藤井が今まで言えなかった本音を告白。東野も思わず「なんかいい話」と感動する同期2人の約束が明らかになる。
同番組は東野幸治がMC、川田裕美がアシスタントを務める。羽鳥、藤井のほか、アンミカをゲストに迎え、井上咲楽、浮所飛貴（ACEes）、陣内智則、タイムマシーン3号、田崎さくら（※崎＝たつさき）、當真あみ、福田麻貴（3時のヒロイン）、藤本美貴、山田美保子、ゆうちゃみがパネラー、高嶋ちさ子がVTRゲストとして出演する。
