¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù½é¡ÊÁ°ÅÄ¸øµ±¡Ë¡õ³¤¡Ê¿åÂôÎÓÂÀÏº¡Ë¡¢¡ÈÄ¶¥²¥¹ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¡É¤ËÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÉü½²¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±¤È¿åÂôÎÓÂÀÏº¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§ÆÏ¤±¤Þ¤¹¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼0¡§24¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦8Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊÑÁõ¤·¤¿°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂôÎÓÂÀÏº¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¡¦²»´îÂ¿½é¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÃµÄå¡¦°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂô¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§ÊÛ¸î¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¥º§°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢Ë¡¤Ç¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÀ¾Æâ¿¿±û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊÌîÂ¼Ëã½ã¡Ë¡£É×¡¦À¾Æâ¾»Âç¡Ê°¤ÉôæÆÊ¿¡Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç2¿Í¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É×¤¬¸åÇÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¼«Âð¤ÇÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1½µ´Ö¸å¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¾Þ¼ø¾Þ¤Î¼èºà¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿¿±û¤Î°ÍÍê¤Î¤â¤È¡¢ÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤Î½é¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³¤¤ÏÀ¾Æâ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡¡³¤¤Ï¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊÑÁõ¤·¡¢À¾Æâ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÀøÆþ¡£À¾Æâ¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡¦º»Ìí¡Ê±§Ìî°¦³¤¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¾Æâ¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¸Ä¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½é¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÈÖÁÈ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉü½²·à¤Ë½Ð¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊÑÁõ¤·¤¿°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂôÎÓÂÀÏº¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¡¦²»´îÂ¿½é¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤È¡¢ÃµÄå¡¦°ËÀªÃ«³¤¡Ê¿åÂô¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§ÊÛ¸î¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¡£2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¥º§°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢Ë¡¤Ç¤Ï·ë¤Ð¤ì¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤Î¥º§¡É¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡³¤¤Ï¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊÑÁõ¤·¡¢À¾Æâ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÀøÆþ¡£À¾Æâ¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¡¦º»Ìí¡Ê±§Ìî°¦³¤¡Ë¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀ¾Æâ¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¡¢¸Ä¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£½é¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÈÖÁÈ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉü½²·à¤Ë½Ð¤ë¡£