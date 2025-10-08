

衝突・脱線した東急田園都市線の車両を調査する運輸安全委員会の調査官ら＝2025年10月6日（記者撮影）

【よくわかる図と写真はこちら】▶東急田園都市線の衝突脱線事故はどんな場所で発生？▶駅構内の線路の配置や「設定ミス」があった部分の図解▶そして破損した車両や現場調査をする関係者らの緊迫した様子など

渋谷駅の地下に乗り入れる首都圏の大動脈が、ほぼ丸1日不通となる異常事態が起きた。

10月5日の夜11時過ぎ、東急電鉄田園都市線の梶が谷駅（神奈川県川崎市）構内で発生した衝突・脱線事故。所定の位置からはみ出して停車していた回送列車に渋谷行きの各駅停車が衝突し、回送列車の一部車両が脱線した。幸いけが人はなかったものの、事故調査や復旧に長時間を要し、全線の運行再開は約24時間後の6日深夜となった。

10年前の「設定ミス」

梶が谷駅は渋谷から約12km、川崎市高津区の住宅街に位置する。下り方面となる南西側には、同線と直通する大井町線の車両を留め置く車庫や、列車の折り返しなどに使う引き込み線がある。

事故は5日午後11時04分、この引き込み線と上り線（渋谷方面行き）が交わるポイント付近で発生。本来の停止位置から上り線側にややはみ出した状態で引き込み線に停車していた回送列車（10両編成）に、上りの渋谷行き各駅停車（10両編成）が衝突した。

【図と写真】東急田園都市線の衝突脱線事故はどんな場所で発生？駅構内の線路の配置や「設定ミス」があった部分の図解、そして破損した車両や現場調査をする関係者らの緊迫した様子など

同線は、衝突や速度オーバーなどを防ぐATC（自動列車制御装置）を導入している近代的な路線。故障などで不通となるトラブルはあったものの、列車同士の衝突事故はこれまでになかったという。

事故の原因は、約10年前のある「設定ミス」だった。

東急電鉄によると、回送列車は午後10時56分に長津田方面から3番線（渋谷行きホーム）に到着。午後11時01分に、引き込み線への移動を開始した。

引き込み線は、10両編成をちょうど停められる程度の行き止まりの線路だ。列車を確実に停めるため、この線路では終端部に近づくにつれ最徐行で走る必要がある。回送列車は終端部から約20mの位置で時速9kmと、制限速度を数km超えており、オーバーランを防ぐための安全装置「過走防護装置」（ORP）が作動した。

ORPの作動自体は「とくに珍しいものではない」（東急電鉄）といい、今回も正常に機能したが、これにより回送列車は本来の停止位置よりも約23m手前で停車。最後尾の車両が、その後やってくる渋谷行き各駅停車の進路にはみ出した状態となった。





【写真】衝突で側面に大きく傷がついた渋谷行き各駅停車の車両

各停の行く手に回送、でも青信号

田園都市線は全線でATCを導入している。ATCは、前方に支障となるほかの列車が存在する場合、自動でブレーキをかけて減速したり、停止させたりして衝突を防ぐ仕組み。信号は車両内の運転台に表示される。

今回の場合、渋谷行き各駅停車の進路を回送列車が支障しているため、本来なら各駅停車には「赤信号」が出るべきところだ。だが、実際には「青信号」が表示されていた。回送列車が進路上にはみ出していることを検知して信号システムに伝える「連動装置」の設定にミスがあったためだ。

そして午後11時04分。梶が谷駅の手前に差しかかった渋谷行き各駅停車の運転士は、回送列車の位置がおかしいことを確認して非常ブレーキをかけたものの間に合わず、時速40km超で回送列車の最後尾車両と衝突した。

衝撃で回送列車の最後尾車両は連結面寄りの車輪2軸が脱線。各駅停車も先頭から4両目までの進行方向左側側面に大きく傷がついたが、各駅停車の149人の乗客、双方の列車の乗員ともけが人はなかった。



衝突して破損した回送列車（左）と各駅停車の車両＝2025年10月6日（記者撮影）

事故の原因は、渋谷行き各駅停車の通り道である上り線をふさぐ位置に、引き込み線に入る列車がはみ出した状態でも「進行」、簡単にいえば信号が青になってしまう設定ミスがあったことだ。

鉄道の信号システムは一般的に、レールを電気回路として使う「軌道回路」と呼ばれる仕組みによって、列車が線路上のどの位置にいるかを検知し、衝突しないよう制御する。

東急電鉄鉄道事業本部電気部の藤江努統括部長によると、今回の事故が起きた場所も軌道回路によって、回送列車がはみ出していること自体は検知できていたという。だが、それを信号の制御に反映させる設定が抜け落ちていたため、上り線がふさがっていても信号は赤にならなかった。安全を守るATCは、信号が青であれば非常ブレーキはかからない。今回、ATCそのものは正常に動作していたという。





【写真】田園都市線2020系電車の運転台。信号は運転台に表示される

10年間気が付かれなかったミス

この設定ミスは、2015年3月に梶が谷駅構内の改修を行った際に起きたという。効率的な運行ができるよう、下り2番線から引き込み線への列車の移動と、上り列車の3番線への進入を同時に可能にするため設備を改修したが、この際の設計に問題があった。

本来なら、回送列車が今回はみ出していた場所に列車がいる場合は3番線に入る列車が通れないよう信号の条件を設定しなくてはならない。だが、設計図である「連動図表」からこの条件が抜け落ちていたという。

これまで見落とされていたのは、今回の回送列車のように上りの3番線から引き込み線に入る列車が1日に1本しかないことも要因としてありそうだ。藤江部長によると、これまで今回と同種のトラブルは起きたことがなかったといい、「残念ながらそのリスクに気づけなかった」と語る。

東急電鉄は対策として、6日から引き込み線への分岐（ポイント）をロックしたうえで使用を停止。9日に信号プログラムの改修を実施したうえで使用再開し、その後運輸安全委員会の調査結果を踏まえてさらなる対策を検討する。

また、梶が谷駅と似た線路配置の3駅（日吉・菊名・大岡山）については、同種の設定ミスがないことを確認。連動装置のあるほかの30駅についても調査を進めている。



衝突して脱線した回送列車。右の車両が脱線してやや傾いている＝2025年10月6日（記者撮影）

事故直後から田園都市線は全線でストップし、翌6日は梶が谷駅を含む鷺沼―渋谷間が始発から運転を見合わせた。中央林間―鷺沼間は本数を減らして運転したものの、都心部寄りのおよそ半分の区間が不通という異例の事態に。同線と相互直通する東京メトロ半蔵門線にも影響は及んだ。

また、東急大井町線も田園都市線と並行する溝の口―二子玉川間で運転を見合わせたほか、二子玉川―大井町間も大幅に本数を減らしての運転となった。



駅と反対側から見た事故現場付近。右が回送列車、その隣が衝突した各駅停車。左側の4本は車庫に止まる大井町線車両。田園都市線の不通で出庫できなかった＝2025年10月6日（記者撮影）

車庫から車両が出られず

大井町線や半蔵門線にまで影響が及んだ理由は「車庫から車両が出られなかったため」（東急電鉄）だ。大井町線と半蔵門線の車庫は鷺沼にあり、田園都市線の不通によってここから車両が各線まで出られなかった。田園都市線が鷺沼―渋谷間で運転を見合わせたのも同じ理由で、長津田にある車庫から車両が渋谷方面に出られなかったためだ。

利用者からは、「せめて二子玉川や溝の口で折り返しできないのか」との声もあったが、東急電鉄によると折り返し自体は可能なものの「どちらかというと車両の本数が足りなかった」（佐藤嘉一常務）という。

6日は朝から振替輸送を利用する乗客で周辺の各線が混雑。バス乗り場にも長蛇の列ができた。事故現場となった梶が谷駅には改札前に「全線での運転再開の目途は立っておりません」と張り紙をした看板が立ち、駅員はひっきりなしに訪れる利用者らの対応に追われていた。

駅の様子を見に来た、付近に住むという40代の会社員男性は同日がたまたま休み。「事故が起きた昨日（5日）の夜、溝の口駅はタクシー乗り場がすごい列だった。明日は動いてくれればいいですが……」と、復旧の状況を心配している様子だった。



東急田園都市線梶が谷駅には運転見合わせを知らせる看板が立ち、駅員が利用者に代わりのルートなどを案内していた＝2025年10月6日（記者撮影）

国の運輸安全委員会は6日、現地に調査官を派遣。午前11時ごろから調査を開始した。夕方に報道陣の取材に応じた調査官は「現状では本日中に（調査を）終了するのは難しいと考えている」と述べ、同日中の運転再開は難しいかとみられたが、東急電鉄によると現場調査は午後10時20分ごろに終了。午前0時ごろの運転再開にこぎつけた。

6日の運休本数は田園都市線が577本、大井町線が516本の計1093本。5日の分も含めると運休本数は1107本に及び、2日間合わせて約65万2000人に影響が出た。



夜間も現場調査と復旧作業は続き、10月6日の深夜に運転を再開した＝2025年10月6日（記者撮影）

【写真と図をもっと見る】東急田園都市線の列車衝突脱線事故が起きた梶が谷駅構内はどんな配線？事故現場の状況や運輸安全委員会の現場調査、そして東急電鉄による記者会見の様子など

高度な安全設備でも「抜け」はないか

1日平均約115万人（2024年度）が利用する通勤の大動脈である東急田園都市線。沿線にはほかの鉄道路線へのアクセスが限られた場所も多く、ひとたびストップすれば沿線利用者のみならず周辺地域に及ぼす影響は大きい。

東急電鉄では2014年2月、東横線の元住吉駅構内で列車の追突事故が発生している。この際もATCは正常に作動していたものの、大雪で非常ブレーキが十分に利かず、乗客72人が負傷した。今回の衝突事故の原因となった、梶が谷駅の連動装置設定ミスはその約1年後だったことになる。

事故の状況は大きく異なるとはいえ、さまざまな安全装置で鉄壁の守りを固めたように見える近代的な路線にも死角があるといえる。ワンマン運転をはじめ鉄道各社で省力化・合理化が進む中、安全対策に意外な見落としや「抜け」はないか、より一層の入念な見直しが必要といえそうだ。



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（小佐野 景寿 ： 東洋経済 記者）