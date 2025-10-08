NY株式7日（NY時間15:11）（日本時間04:11）
ダウ平均　　　46545.26（-149.71　-0.32%）
ナスダック　　　22786.89（-154.78　-0.67%）
CME日経平均先物　48120（大証終比：+180　+0.37%）

欧州株式7日終値
英FT100　 9483.58（+4.44　+0.05%）
独DAX　 24385.78（+7.49　+0.03%）
仏CAC40　 7974.85（+3.07　+0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.568（-0.021）
10年債　 　4.125（-0.027）
30年債　 　4.724（-0.024）
期待インフレ率　 　2.354（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（-0.010）
英　国　　4.719（-0.017）
カナダ　　3.188（-0.025）
豪　州　　4.388（+0.054）
日　本　　1.678（-0.004）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝62.01（+0.32　+0.52%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4005.00（+28.70　+0.72%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝121497.63（-3763.18　-3.00%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1844万0910（-571175　-3.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ