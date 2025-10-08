ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は7日、3日目が終了した。きょう8日の4日目、注目レースは11Rだ。

機力の良さを出している定松。予選ラストに1号艇が巡ってきた。F持ちだけにスタートだけに細心の注意を払って先マイに集中するのみ。1マークを素早く先制すれば、後続を寄せ付けないリードを奪っていくか。

太田は2コースを守っての差し勝負。山田は赤岩を内に入れてのカドダッシュ戦選択も。赤岩は前付け策で貪欲に構える。

＜1＞定松勇樹 リングを2本交換して、舟足は変わらずバランスが取れて、いい状態のままでした。

＜2＞太田和美 ペラを叩いて朝より良くなっていましたね。もっと出せればいいけど、今でもストレスなくレースできます。

＜3＞山田哲也 回り過ぎていました。合えば足はいいけど、3日目は押しが甘かったですね。直線も合えばもっと出ます。

＜4＞赤岩善生 伸びが良くないですね。バックでも伸びられました。ただ、勘通りだったし、スタートする足は悪くなかったです。

＜5＞白井英治 ちょっと心もとないですね。でも、リングを換えたり、ペラをやったりして少しは良くなっています。チルトは0の方が明らかにいいですね。

＜6＞西山貴浩 変わらず舟の返りがいいですね。ただ、その分、手前の部分、スタートの行き足が落ちていて、そこは渡辺（和将）選手の方が良かったです。