timelesz、3組に分かれスーツの魅力紹介 上戸彩＆今田美桜と「AOKI」新CM出演
【モデルプレス＝2025/10/08】timelesz（タイムレス）、上戸彩、今田美桜が出演する「AOKI」の新テレビCMが、10月10日より放映される。
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
本テレビCMは、「SUITing．（スーティング）スーツの技術で、働くを新しく。」をテーマに、同社が創業から培ってきたものづくりの技術を活かして、多様化する働き方やライフスタイルのニーズに対応する「働く服」を表現。今回新たに、メンズ篇・レディース篇の2本の新CMが制作された。
メンズ篇では、timeleszの皆様が3組に分かれ、「金のスーツ」を菊池風磨と寺西拓人が、「着回しクロススーツ」を佐藤勝利、橋本将生、猪俣周杜が、「パジャマスーツ」を松島聡、原嘉孝、篠塚大輝が紹介。レディース篇では、上戸と今田が働く女性の“不”を服の機能性で解消するレディース・MeWORKを紹介している。
また、本テレビCM放映に合わせ、メンズ・レディースでそれぞれWEB特設ページを10月10日午前10時に公開予定。特設ページでは、着用アイテムのご紹介やCM本編（15秒）に加え、メイキング動画、WEB動画も公開される。
WEB動画では、メンズ篇ではCM本編同様にtimeleszが3組に分かれ、各商品を紹介。レディース篇では、上戸と今田が「神ラクセットアップ」「バレリーナパンツ」のシルエットの美しさや着心地の良さを紹介しており、動画ごとにさまざまな商品ラインナップとスタイリングを楽しむことができる。（modelpress編集部）
◆timelesz・上戸彩・今田美桜「AOKI」新CM出演
◆上戸彩＆今田美桜はシルエットの美しさ紹介
