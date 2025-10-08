◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースは６日（日本時間７日）、地区シリーズ（Ｓ）第２戦の敵地・フィリーズ戦で連勝。大谷翔平投手（３１）と佐々木朗希投手（２３）の活躍で、リーグ優勝決定Ｓ進出にあと１勝とした。大谷は７回に右前適時打。今地区Ｓ９打席目にして初安打で貴重な追加点をもたらした。

大谷は右手を上げて叫んだ。均衡を破り３点を奪った７回、なおも２死一、二塁。３番手左腕・ストラームの内角シンカーをはじき返した。打球速度１１１・６マイル（約１７９・６キロ）の強烈な打球を右前へ運び４点目。二塁手の反応が遅れるほどの一振りだった。

相手先発の左腕ルサルドには３打席連続で凡退。しかも、ストラームには第１戦で見逃し三振を喫していた。だが、この日初めて得点圏に走者を置いて迎えた第４打席で、集中力を発揮した。終わってみれば、チームは１点差での逃げ切り。大谷の右前打が大きな１点になった。

４日の第１戦で先発。６回３失点で勝利投手になったが、４打席連続三振を喫し４打数無安打。ＷＣＳでは２戦２発と当たっていたが、地区Ｓは８打席連続無安打と苦しんでいた。だが、第１戦終了後には「ピッチャーの質も高いですし、素晴らしいピッチャーが５打席ともマウンドにいた」と淡々。結果を受け入れ、目の前の勝負に集中した。

仮に第５戦までもつれた場合は先発予定のため、試合前にはキャッチボールで調整。通常はキャッチボールを終えるとすぐにクラブハウスに戻るが、この日は中堅付近でラッシングらのフリー打撃の打球を追った。捕球したのは２球だけだったが、“居残り練習”で軽快な動きを見せた。

何が起こるか分からないＰＳ。有事に備えて、外野の守備を確認したようだ。９月には「外野の守備にも就かないといけない状況があったりすると思うので、どんな状況になったとしても、しっかりと対応できる準備をしたい」と語っていた。６月１６日（同１７日）のパドレス戦で実戦復帰し１回１失点。右肘のリハビリ段階ながら登板したのも、チームの投手状況が厳しい現状を救いたかったから。今季も頂点に立つために、あらゆる準備を整える。

ロバーツ監督は「本当に素晴らしい試合だった。ホームに戻るのが楽しみ。大きな勝利だ」とナインの思いを代弁した。本塁打王を１本差で奪われたシュワバーは２戦７打数無安打。大谷も１安打とはいえ、勝利に直結する一打で存在感を示した。（安藤 宏太）

◆大谷の外野守備 現行の“大谷ルール”では先発投手兼ＤＨとして出場した場合は、降板後もＤＨで打者として出場を続けることができる。だが、救援登板した場合には、降板した後に打順に残るには、ＤＨを解除した上で違う投手を打順に入れつつ、大谷は他の守備位置に就くしかない。先発投手でも救援登板することが珍しくないＭＬＢのＰＳ。大谷が守備に最後に就いたのは、エンゼルス時代の２１年８月８日のドジャース戦で右翼。当時はナ・リーグにＤＨ制がなく、代打から守備に就いた。