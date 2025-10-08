日本代表はオーストラリアらと同組…女子ワールドカップ予選の組合せ決定

10月7日（日本時間8日）、スイスにあるパトリック・バウマン・ハウス・オブ・ザ・バスケットボールで「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選」の組み合わせ抽選会が行われた。

ワールドカップ本大会の出場枠は16チーム。開催国のドイツと、各大陸大会を制した4チーム（オーストラリア、ベルギー、ナイジェリア、アメリカ）は、すでに本大会出場が決まっており、同予選では残る11の枠が争われる。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる女子日本代表（FIBAランキング11位）は、トルコのイスタンブールで開催されるグループCに入ることが決定。同グループには、今年7月の「FIBA女子アジアカップ2025」決勝で敗れたオーストラリア（同2位）や、「パリ2024オリンピック世界最終予選」で対戦したハンガリー（同20位）とカナダ（同7位）、予選開催地のトルコ（同16位）、アルゼンチン（同27位）も入った。

同予選は2026年3月11日から17日に開催予定。グループCでは、すでにアジアカップを制したオーストラリアを除く上位3チームが本大会出場権を手にする。

予選の組分け一覧は以下の通り。

■FIBA女子ワールドカップ2026予選



＜グループA ＠武漢＞



マリ（FIBA18位）



南スーダン（FIBA55位）



ブラジル（FIBA9位）



ベルギー（FIBA5位／出場決定）



チェコ（FIBA17位）



中国（FIBA4位）

＜グループB ＠サンフアン＞



ニュージーランド（FIBA21位）



プエルトリコ（FIBA13位）



アメリカ（FIBA1位／出場決定）



セネガル（FIBA25位）



イタリア（FIBA14位）



スペイン（FIBA6位）

＜グループC ＠イスタンブール＞



ハンガリー（FIBA20位）



トルコ（FIBA16位）



アルゼンチン（FIBA27位）



オーストラリア（FIBA2位／出場決定）



カナダ（FIBA7位）



日本（FIBA11位）

＜グループD ＠リヨン＞



コロンビア（FIBA19位）



フィリピン（FIBA39位）



ドイツ（FIBA12位／出場決定）



韓国（FIBA15位）



フランス（FIBA3位）



ナイジェリア（FIBA8位／出場決定）





【動画】日本vsオーストラリア…アジアカップ決勝ハイライト