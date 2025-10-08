日本代表はオーストラリアらと同組…女子ワールドカップ予選の組合せ決定
10月7日（日本時間8日）、スイスにあるパトリック・バウマン・ハウス・オブ・ザ・バスケットボールで「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026予選」の組み合わせ抽選会が行われた。
ワールドカップ本大会の出場枠は16チーム。開催国のドイツと、各大陸大会を制した4チーム（オーストラリア、ベルギー、ナイジェリア、アメリカ）は、すでに本大会出場が決まっており、同予選では残る11の枠が争われる。
コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる女子日本代表（FIBAランキング11位）は、トルコのイスタンブールで開催されるグループCに入ることが決定。同グループには、今年7月の「FIBA女子アジアカップ2025」決勝で敗れたオーストラリア（同2位）や、「パリ2024オリンピック世界最終予選」で対戦したハンガリー（同20位）とカナダ（同7位）、予選開催地のトルコ（同16位）、アルゼンチン（同27位）も入った。
同予選は2026年3月11日から17日に開催予定。グループCでは、すでにアジアカップを制したオーストラリアを除く上位3チームが本大会出場権を手にする。
予選の組分け一覧は以下の通り。
■FIBA女子ワールドカップ2026予選
＜グループA ＠武漢＞
マリ（FIBA18位）
南スーダン（FIBA55位）
ブラジル（FIBA9位）
ベルギー（FIBA5位／出場決定）
チェコ（FIBA17位）
中国（FIBA4位）
＜グループB ＠サンフアン＞
ニュージーランド（FIBA21位）
プエルトリコ（FIBA13位）
アメリカ（FIBA1位／出場決定）
セネガル（FIBA25位）
イタリア（FIBA14位）
スペイン（FIBA6位）
＜グループC ＠イスタンブール＞
ハンガリー（FIBA20位）
トルコ（FIBA16位）
アルゼンチン（FIBA27位）
オーストラリア（FIBA2位／出場決定）
カナダ（FIBA7位）
日本（FIBA11位）
＜グループD ＠リヨン＞
コロンビア（FIBA19位）
フィリピン（FIBA39位）
ドイツ（FIBA12位／出場決定）
韓国（FIBA15位）
フランス（FIBA3位）
ナイジェリア（FIBA8位／出場決定）
【動画】日本vsオーストラリア…アジアカップ決勝ハイライト