Á°²ó¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÈÅìµþ²ñ¾ì¤ÇÆþ»î¤ò¹Ô¤¦Ãæ¹â°ì´Ó¶¦³Ø¹»¤Î»ö¾ð¤ò¸«¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£2025Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯½¢Ç¤¤·¤¿¹»Ä¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐÎò¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤Î³Ø¹»¤ä°Õ³°¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¶µ°é¾ðÊó¡Ë
Â´¶ÈÀ¸¤ä¡Ö¤Ò¤È¶Ú¡×¤¬ÌÜÎ©¤ÄÃË»Ò¹»
¡¡Á°²ó¤Ï¶¦³Ø¹»¤Î¿·¹»Ä¹¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ÃË»Ò¹»¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¹âÅù³Ø±¡¡ÊÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¡Ë¤«¤é¡£¿·¤·¤¯³Ø±¡Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Çî»Î¹æ¤ò»ý¤ÄËÜÌÚ¹°Äð¡Ê¤Ò¤í¤ä¤¹¡Ë»á¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤ò½Ð¤¿¸å¡¢ÃÏÎò²Ê¡ÊÃÏÍý¡Ë¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÂ¾¤ÎÂç³Ø¤ÎÉÕÂ°¹»¤Ç¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢2006Ç¯¤«¤éËÜ¹»¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤ÎÃæ³ØÉôÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¤â³«Àß½àÈ÷¼¼Éû¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é¡¦Áí¹ç²Ê³Ø³Ø½Ñ±¡¤Î¶µ°é³ØÉô¤ÈÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê¤Ç¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Ç¤¤ÎÁáÂçÍý¹©³ØÉô¤ÈÆ±Âç³Ø±¡½¤Î»¤Î¾ðÊó³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ëÉðÂô¸î»á¤âÆâÉô¾º³Ê¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©¹â¹»¤Î¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸å¡¢2003Ç¯¤«¤é¹âÅù³Ø±¡¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êÁáÂç¤Î¶µ¿¦Âç³Ø±¡¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡¤ËÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ë¤¢¤ë3¹»¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£à×¶¨¤Î¿·¹»Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¹ñ¸ì²Ê¶µ°÷¤ÎºäÅì¹ÌÀ»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¶µÆ¬¡¢Éû¹»Ä¹¤ò·Ð¤Æ¤ÎÆâÉô¾º³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£4Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò½ª¤¨¤¿Á°Ç¤¤Î¾åÅÄÁ±É§»á¤Ï¡¢ËÜ¹»¤Èà×¶¨°å²ÊÂç³Ø¤ÎOB¤Çà×¶¨°å²ÊÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£¶¦³Ø¹»¤Îºë¶Ìà×¶¨¤ÈÃË»Ò¹»¤Îà×¶¨¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÉÕÂ°¹»¤«¤éà×¶¨°åÂç¤Ø¤ÎÆâÉô¿äÁ¦ÏÈ¤¬10¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ïà×¶¨¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤Î¶¦³Ø¹»¤Ç¤â¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÏÉÕÂ°¹»¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃæ¹â¶µ°÷¤ÎÆâÉô¾º³Ê¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µþ²Ú¤ÈÆüËÜÂç³ØË»³¤Ç¤Ï¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬Êì¹»¤Î¶µ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µþ²Ú¤Î¿·¹»Ä¹¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼·½¸ã»á¤Ï¡¢Ãæ³Ø¶µÆ¬¤«¤é¤Î¾º³Ê¡£Ãæ¹â¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¡¢ÉôÄ¹¤âÌ³¤á¡¢Â´¶È¸å¤â¸ÜÌä¤òÂ³¤±¤¿¡£¿·Â´¤ÇÊì¹»¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤«¤é34Ç¯¡¢¤¦¤Á¶µÌ³¼çÇ¤¤Î1Ç¯¡¢¶µÆ¬¤ò4Ç¯Ì³¤á¤Æ¤Î¹»Ä¹½¢Ç¤¤Ç¤¢¤ê¡¢µþ²Ú¤Ò¤È¶Ú¤Î¡È¥ß¥¹¥¿¡¼µþ²Ú¡É¤È¤¤¤¨¤ë¡£16Ç¯¤«¤éÄ¹¤¯¹»Ä¹¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Á°Ç¤¤ÎÄ®ÅÄ±Ñ¹¬»á¤âÎ¦¾åÉô¸ÜÌä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂç³ØË»³¤Ç¤Ï2ÂåÂ³¤±¤Æ¤ÎOB¹»Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¹»Ä¹¤ÎÇßÅÄüâ»Ê»á¤ÏÆüËÜÂç³ØÍý¹©³ØÉôÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Íý²Ê¡ÊÊªÍý¡Ë¶µ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¶µÆ¬¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ë¹»Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Ç¤¤Î¾¾°æÌ÷»á¤âOB¤Ç¡¢ÆüËÜÂç³Ø½¬»ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¡ÊÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¡Ë¤ÈÆüËÜÂç³Ø¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢Êì¹»¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ©³Ø±à¡ÊÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¡Ë¤ÎÀ¥Èø¶©ÈÏ¡Ê¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë¿·¹»Ä¹¤Ï¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÍý³ØÉô½Ð¿È¤Î¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¤Ç¡¢ÂÎ©³Ø±à¤Û¤Ü¤Ò¤È¶Ú¡£·õÆ»Éô¸ÜÌä¤òÌ³¤á¡¢¹â¹»Éû¹»Ä¹¤«¤é¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Á°Ç¤¤Î°æ¾å¼Â»á¤â¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¾ëËÌ¡ÊÅìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¡Ë¤À¡£14Ç¯¤«¤é¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾®ËóÎÏ»á¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤ÀÀ¶¿åÃÄ¡Ê¤À¤ó¡Ë¿·¹»Ä¹¤Ï¿ô³Ø²Ê¶µ°÷¡£Æþ»î°Ñ°÷Ä¹¤ä¶µÆ¬¤òÌ³¤á¤Æ¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÍý³Ø²Ê¿ô³ØÀì½¤¤«¤éÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ê½¤»Î²ÝÄø¡Ë¤Ç¡Ö¿ô³Ø¶µ°é¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÍøÍÑ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¡£Æ±¹»¤ÎICT°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢ICT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ä¶µÌ³¤ÎDX²½¤ò¿ä¿Ê¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ç¤âiPad¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÂåÍý»öÄ¹¤È¹»Ä¹¤â·ó¤Í¤¿¿¼°æ´Õ°ìÏº¤È2ÂåÍý»öÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÃÀîÀ½»æ¥ª¡¼¥Ê¡¼²È¤ÇÆÌÈÇ°õºþ¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤¿°æ¾å¸»Ç·¾ç¤¬ÁÏÎ©¤·¤¿¾ëËÌ³Ø±à¤À¤¬¡¢¸½Íý»öÄ¹¤Ï¸»Ç·¾ç¤ÎÂ¹¤ËÅö¤¿¤ëÇÃÀî¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÒÄ¹¤Î°æ¾åµÁÍº»á¤Ç¤¢¤ë¡£50ÂåÁ°È¾¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤¿¿·¹»Ä¹¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢Íý·Ï¤Ë¶¯¤¤¾ëËÌ¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉðÁê¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁÏÎ©¼Ô¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤ëÀÐÌî²í»Ò»á¤ÎÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¹»Ä¹¤ÎÅÄÃæÆÁ¹§»á¤ÏÆ±¹»Â´¶ÈÀ¸¤Ç¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤«¤éÊì¹»¤ÎÂÎ°é²Ê¶µ°÷¤Ò¤È¶Ú¤Î¡È¥ß¥¹¥¿¡¼ÉðÁê¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Î©¶µ¿·ºÂ¡Êºë¶Ì¡¦¿·ºÂ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¼Ò²ñ²Ê¶µ°÷¤Î±ö¸«ËÒÍº»á¤¬¿·¤¿¤Ê¹»Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1999Ç¯»°ÎØÅÄ³Ø±à¤ËÆþ¤ê¡¢Æþ»î¹ÊóÉôÄ¹¡¢Ãæ³Ø¶µÆ¬¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤éÍý»öÄ¹·ó¹»Ä¹¤È¤·¤Æ³Ø±à¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÃË»Ò¹»¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²²Â¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
