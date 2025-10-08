timelesz・上戸彩・今田美桜が出演するAOKI新TVCM完成！timeleszはスーツ3種を紹介

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timelesz・上戸彩・今田美桜が出演するAOKIの新TVCMが完成。10月10日より全国で放映開始となる。

■テーマは「SUITing. スーツの技術で、働くを新しく。」メンズ篇・レディース篇を制作

新TVCMでは「SUITing.（スーティング）スーツの技術で、働くを新しく。」をテーマに、AOKIが創業から培ってきたものづくりの技術を活かして、多様化する働き方やライフスタイルのニーズに対応する「働く服」を表現。メンズ篇・レディース篇の2本を制作した。

メンズ篇では、timeleszが3組に分かれ、“金のスーツ”を菊池と寺西が、“着回しクロススーツ”を佐藤と橋本と猪俣が、“パジャマスーツ”を松島と原と篠塚が紹介。

レディース篇では、上戸と今田が働く女性の“不”を服の機能性で解消するAOKIのレディース・MeWORKを紹介する。

■Web特設ページでメイキング動画、Web動画も公開

また、本TVCM放映に合わせ、メンズ・レディースでそれぞれWeb特設ページを10月10日10時に公開予定。特設ページでは、着用アイテムの紹介やCM本編（15秒）に加え、メイキング動画、Web動画も視聴できる。

Web動画では、メンズ篇ではCM本編同様timeleszが3組に分かれ、各商品を紹介。レディース篇では、上戸と今田が“神ラクセットアップ”“バレリーナパンツ”のシルエットの美しさや着心地の良さを紹介しており、動画ごとにさまざまな商品ラインナップとスタイリングを楽しむことができる。

なお、本TVCMはAOKI公式YouTubeチャンネルでも視聴可能で、10月10日10時から公開される予定だ。

