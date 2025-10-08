King Gnu、「ねっこ」が自身通算14作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
King Gnu「ねっこ」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】King Gnu「ねっこ」ミュージックビデオ
週間再生数は82万1020回を記録。累積再生数は1億56万2,061回となり、自身通算14作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2024年10月21日に配信開始。同年10月期に放送された日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）の主題歌となっていた。
【※】King Gnuの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」「一途」「逆夢」「カメレオン」「三文小説」「どろん」「傘」「BOY」「雨燦々」「SPECIALZ」「Prayer X」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
【動画】King Gnu「ねっこ」ミュージックビデオ
週間再生数は82万1020回を記録。累積再生数は1億56万2,061回となり、自身通算14作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。
本作は、2024年10月21日に配信開始。同年10月期に放送された日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）の主題歌となっていた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞