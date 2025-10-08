平井堅、「瞳をとじて」が自身初の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
平井堅「瞳をとじて」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】平井堅「瞳をとじて」ミュージックビデオ
週間再生数は51万745回を記録。累積再生数は1億42万8696回となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
2004年に公開された映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌となった本作は、「第37回 オリコン年間ランキング 2004」、「作品別販売枚数部門」の「シングルランキング」で1位、累積売上は89.3万枚を記録している【※】。
【※】CDシングルの発売日：2004年4月28日
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
