HANA「ROSE」2億回再生突破 女性アーティストの今年度配信楽曲で最速記録【オリコンランキング】
7人組ガールズグループ・HANAのメジャーデビュー曲「ROSE」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】HANA「ROSE」ミュージックビデオ
週間再生数は522万2463回を記録し9位にランクイン。累積再生数は2億300万3894回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品になるとともに、女性アーティストの今年度配信楽曲では最速で累積再生数2億回を突破【※】した。
2025年4月14日付の同ランキング初登場から登場27週で累積再生数2億回を突破。Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」の26週（2025年10月6日付）に次ぐ、今年度配信楽曲2番目の速さで累積再生数2億回に到達【※】した。
本作『ROSE』は、2025年4月2日に配信が開始され、2025年4月14日付「週間ストリーミングランキング」において週間再生数1163万3506回で初登場1位を獲得。その後も好順位をキープし、最新10月13日付まで27週連続TOP10入りを記録している。
【※】今年度は、「2024年12月23日付」よりスタート（2024年12月23日付の集計開始日：2024年12月9日以降に配信された作品が対象）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
