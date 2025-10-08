Official髭男dism、「ミックスナッツ」が自身通算4作目の累積再生数6億回突破【オリコンランキング】
Official髭男dism「ミックスナッツ」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数6億回を突破した。
【動画】Official髭男dism、「ミックスナッツ」ミュージックビデオ
週間再生数は112万4428回を記録。累積再生数は6億55万2080回となり、自身通算4作目の累積再生数6億回突破作品【※】となった。
本作は、2022年4月15日に配信開始。テレビアニメ『SPY×FAMILY』（テレビ東京系、同年4月9日放送スタート）オープニング主題歌としてオンエアされていた。
【※】Official髭男dismの累積再生数6億回突破ほか作品※達成順／「Pretender」「Subtitle」「I LOVE...」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
