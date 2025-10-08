timelesz＆上戸彩・今田美桜、ビジネススーツをさわやかに着こなす AOKI新CMメンズ篇・レディース篇が完成
8人組グループ・timelesz、俳優の上戸彩と今田美桜が、10日から放送開始される紳士服 ブランドAOKI「SUITSing. スーツの技術で、働くを新しく。」をテーマとした新CMのメンズ篇・レディース篇の2本に出演する。
【番組カット】金メダリストと真剣勝負をする菊池風磨
メンズ篇では、timeleszのメンバーが3組に分かれて登場。「金のスーツ」を菊池風磨と寺西拓人、「着回しクロススーツ」を佐藤勝利・橋本将生・猪俣周杜、「パジャマスーツ」を松島聡・原嘉孝・篠塚大輝がそれぞれ紹介する。
一方、レディース篇では上戸と今田が、働く女性が抱える“小さな不満”を服の機能性で解消するAOKIのレディースライン「MeWORK（ミワーク）」を紹介。快適さとスタイルを両立したアイテムを身にまとい、それぞれのシーンで“働くを新しく”を体現している。
また、テレビCMの放映開始に合わせ、10日午前10時からメンズ・レディースそれぞれの特設ウェブページが公開予定。着用アイテムの詳細に加え、CM本編（15秒）、メイキング映像、WEB限定動画なども視聴できる。
WEB動画では、メンズ篇でtimeleszのメンバーがCM同様3組に分かれ、各スーツの特徴や着こなしを紹介。レディース篇では上戸と今田が「神ラクセットアップ」や「バレリーナパンツ」など、シルエットの美しさや着心地の良さを実演しながら紹介している。動画ごとに異なるアイテムやスタイリングを通じ、幅広い働く世代に向けた着こなしを提案する内容となっている。
