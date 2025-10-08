¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×½éÅÐ¾ìºîÉÊ¡¡ÃæÅç·ò¿Í¤Î¿·¶Ê¡ÖIDOLIC¡×93°Ì¤Û¤«¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡ºÇ¿·¤Î10·î13ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬8Æü¤ËÈ¯É½¡£½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¤Î¡È¿ÍÀ¸¤Î¼çÂê²Î¡É¡ÖIDOLIC¡×MV
¡¡93°Ì¤Ë¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤Î¿·¶Ê¡ÖIDOLIC¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¡¢9·î29Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡104°Ì¤Ë¡¢13¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎS.COUPS¡Ê¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡Ë¤ÈMINGYU¡Ê¥ß¥ó¥®¥å¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢CxM¤Î¡Ö5, 4, 3 (Pretty woman) feat. Lay Bankz¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£9·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·CD¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHYPE VIBES¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÎºÇ¿·¡Ö½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½é½µ10.3ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢136°Ì¤Ï¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖFind my Tokyo.¡×CM¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëVaundy¤Î¿·¶Ê¡ÖËº¤ì¤ëÁ°¤Ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£148°Ì¤ËAdo¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×¡£226°Ì¤ËYOASOBI¡Ö·à¾å¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î13ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ë¡ä
