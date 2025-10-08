米津玄師「IRIS OUT」、3週連続で週間再生数2000万回超え ソロ初【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」でソロアーティストとして初めて3週連続の週間再生数2000万回超えを記録した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は2,897.2万回（28,972,311回）。9月29日付から3週連続で週間再生数2000万回超えおよび1位をキープし、累積再生数は8,814.5万回（88,144,792回）となった。
なお3週連続での週間再生数2000万回超えは、Official髭男dism、YOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上4組目。前週10月6日付では、オリコン史上最高週間再生数となる3,219.9万回（32,199,407回）を記録した。
同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌。
2位には米津玄師，宇多田ヒカル名義で担当した同エンディングテーマ「JANE DOE」が、週間再生数1,389.3万回（13,893,467回）を記録しランクイン。前週に続き2週連続のTOP3入りと週間再生数1000万回超えとなった。累積再生数は2,879.8万回（28,797,874回）。
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連楽曲が2週連続で1位・2位を独占した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
