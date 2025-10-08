Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」、再生数3億突破 自身通算11作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」ライブ映像
週間再生数は144.6万回（1,446,358回）を記録。累積再生数は3億20.6万回（300,205,768回）となり、自身通算11作目の累積再生数3億回突破作品となった。
なお、Mrs. GREEN APPLEの累積再生数が3億回を突破した作品は、達成順に「青と夏」、「インフェルノ」、「ダンスホール」、「点描の唄 (feat. 井上苑子)」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「僕のこと」、「ライラック」、「Magic」、「ロマンチシズム」となる。
本作は、2022年6月14日に配信開始。ABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。初虹編』（2022年4月4日から放送開始）の主題歌としてオンエアされていた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
