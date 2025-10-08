back number、「ブルーアンバー」が自身通算20作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
back number「ブルーアンバー」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】back number「ブルーアンバー」ミュージックビデオ
週間再生数は268万3343回で37位にランクイン。累積再生数は1億57万4610回となり、1億回突破は自身通算20作目【※1】。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録【※2】において、歴代単独3位からYOASOBIと並ぶ歴代2位タイに浮上した。
本作は、2025年4月28日に配信開始。2025年4月期に放送されたテレビドラマ『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）の主題歌としてオンエアされていた。
【※1】back number 累積再生数1億回突破 作品一覧 ※達成順
1：高嶺の花子さん（2018年11月29日配信開始／2021年5月3日付）
2：クリスマスソング（2018年11月29日配信開始／2021年7月12日付）
3：ハッピーエンド（2018年11月29日配信開始／2021年9月6日付）
4：水平線（2020年8月18日配信開始／2021年12月6日付）
5：怪盗（2021年5月24日配信開始／2021年12月27日付）
6：花束（2018年11月29日配信開始／2022年5月2日付）
7：ヒロイン（2018年11月29日配信開始／2022年7月18日付）
8：HAPPY BIRTHDAY（2020年10月5日配信開始／2022年12月5日付）
9：アイラブユー（2022年10月24日配信開始／2023年3月27日付）
10エメラルド（2020年10月12日配信開始／2023年5月29日付）
11：黄色（2021年9月27日配信開始／2023年6月12日付）
12：ベルベットの詩（2022年8月26日配信開始／2023年7月10日付）
13：オールドファッション（2020年10月5日配信開始／2023年7月17日付）
14：わたがし（2018年11月29日配信開始／2023年11月6日付）
15：瞬き（2020年10月5日配信開始／2024年1月8日付）
16：恋（2018年11月29日配信開始／2024年2月26日付）
17：新しい恋人達に（2024年7月15日配信開始／2024年11月25日付）
18：冬と春（2024年1月24日配信開始／2025年2月24日付）
19：幸せ（2018年11月29日配信開始／2025年9月29日付
20：ブルーアンバー（2025年4月28日配信開始／2025年10月13日付）
【※2】「累積再生数1億回突破作品数」記録※同順位は達成順／1位：Mrs. GREEN APPLE（28作）、2位：YOASOBI、back number（20作）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
