SHINee・ONEW、デジタルアルバム『SAKU』初登場1位 自身通算3作目【オリコンランキング】
SHINeeのリーダー・ONEW（オンユ）のアルバム『SAKU』が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。同ランキングにおいて、2022年7月11日付『Life goes on』以来3年3ヶ月ぶり、自身通算3作目の1位となった。
【動画】SHINee・ONEW「花のように」MV
ONEWの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は、『Who sings? Vol.1』、『Life goes on』、『SAKU』となる。
本作はJapan 2ndミニアルバム。日本語の「（花が）咲く」をコンセプトに制作され、収録楽曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開。タイトル曲「花のように」は、『王様のブランチ』（TBS系）10月度エンディングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
【動画】SHINee・ONEW「花のように」MV
ONEWの「週間デジタルアルバムランキング」1位獲得作品は、『Who sings? Vol.1』、『Life goes on』、『SAKU』となる。
本作はJapan 2ndミニアルバム。日本語の「（花が）咲く」をコンセプトに制作され、収録楽曲それぞれに花にまつわるストーリーが展開。タイトル曲「花のように」は、『王様のブランチ』（TBS系）10月度エンディングテーマとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞