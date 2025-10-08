米津玄師「IRIS OUT」、デジタルシングル1位返り咲き【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」が、8日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、9月29日付以来2週ぶりに1位に返り咲いた。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
本作は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開中）の主題歌。続く2位には、同作のエンディング・テーマとなっている米津玄師, 宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」がランクイン。前週10月6日付に続き、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』関連作品がデジタルシングルランキング1位、2位を独占した。
※10月13日付週間DL数：「IRIS OUT」1.7万DL（17,261DL）、「JANE DOE」1.4万DL（14,326DL）。
※累積DL数（10月13日付現在）：「IRIS OUT」7.7万DL（76,614DL）、「JANE DOE」5.0万DL（49,780DL）。
そのほか3位には、キリンビールの新ブランド「キリングッドエール」CMソングとして書き下ろされたMrs. GREEN APPLEの新曲「GOOD DAY」（9月28日配信開始）が、週間DL数0.8万DL（7,919DL）でランクイン。前週10月6日付での初登場4位に続き、2週連続のTOP5入り。累積DL数は1.6万DL（15,793DL）となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
