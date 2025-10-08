米津玄師の「IRIS OUT」、デジタル2冠 通算2週目【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」が、8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。9月29日付に続き通算2週目となる「オリコン週間デジタルランキング」 【※】 2冠を記録した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
「IRIS OUT」は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日より公開）主題歌として9月15日に配信開始された。最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、ソロアーティスト史上初となる3週連続週間再生数2000万回超えを記録し、3週連続の1位を獲得。最新の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも1位を獲得している。「IRIS OUT」週間再生数：2,897.2万回（28,972,311回）、週間DL数：1.7万DL（17,261DL）。
また同作エンディング・テーマとなる米津玄師, 宇多田ヒカル名義の楽曲「JANE DOE」は9月22日に配信開始され、「週間ストリーミングランキング」と「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、いずれも2位にランクインしている。「JANE DOE」週間再生数：1,389.3万回（13,893,467回）、週間DL数：1.4万DL（14,326DL）。
【※】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日（月）〜10月5日（日））＞
