池田エライザ、念願の『ポケモン』仕事で撮影中に涙「夢みたい」 CM出演で先輩トレーナー役
俳優の吉沢亮と池田エライザが、新作ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（16日発売）のテレビCMに出演し、ポケモントレーナー役を務めた。「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」が、9日より全国で放送がスタートする。
【写真】クールな先輩トレーナー役！ポケモンに指示する池田エライザ
今回のCMでは、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台に、吉沢と池田がミアレシティの先輩トレーナーとして登場。吉沢が「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、池田が「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」に出演し、ミアレシティの「昼」と「夜」という二面性が描かれている。
『Pokemon LEGENDS Z-A』の最初のパートナーポケモンであるチコリータ、ポカブ、ワニノコを連れて、吉沢の昼の街を知り尽くした余裕のある表情と、夜の街を生き抜く池田のクールな姿が、スタイリッシュな映像で表現されている。
CMの見どころは、吉沢と池田が指を鳴らすと、街の雰囲気が一瞬で入れ替わる演出。誰もがライバルとなり今にも戦闘を仕掛けそうな緊迫した「夜」から、ポケモンたちが穏やかにのんびりとした「昼」へ、またはその逆へと切り替わる様子。さらに、『Pokemon LEGENDS Z-A』にちなんだ「ぜってーおいで」という、二人のクールな決め台詞と「Z-Aポーズ」も注目となっている。
インタビューに臨んだ吉沢と池田は、撮影で初めて手に取ったモンスターボールの“ずっしりとした重み”に驚いた様子で、池田が「仲間の重みを感じます」と表現すると、吉沢も深く共感した。
CM撮影の感想を聞くと、吉沢は「すごくおしゃれなCMになるだろうな」と、スタイリッシュな世界観に触れ、撮影を楽しんだ様子。一方、10年以上「ポケモンの仕事がしたい」と熱望してきた池田は、「夢みたい」と語り、撮影中に思わず涙がこぼれたと明かした。「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」については、吉沢は「“ルギア”通勤」と回答。「“ルギア”出勤かっこよくないですか」と笑顔で語る吉沢に、池田は「（現場が）びっくりする」と返し、笑いに包まれる場面もあった。
撮影後インタビュー
Q. 本日の撮影を終えて、率直な感想、見どころを教えてください。
吉沢：すごくスタイリッシュなかっこいい世界観の中に、ポケモンと共存しています。今までのポケモンってどちらかというと、自然の中にいるっていうイメージが強かったので、また新しい形で、すごくおしゃれなCMになるのだろうなと思いました。
池田：本当、10年以上事務所にポケモンの仕事がしたいというのをお願いしてきたんです。なので、本当にこういうお話があるって聞いた時は、「お願いだから決まってくれ」と。こうして今日撮影で、実際に物語の中に自分が身を投じることができて、夢みたいですし、私、さっき涙出てしまって。「これ現実か」みたいな。本当、ポケモン育ちなので幸せです。
Q. 今回の『Pokemon LEGENDS Z-A』では、最初のパートナーになる3匹としてチコリータ、ポカブ、ワニノコが登場します。吉沢さん、池田さんは、最初のパートナーにどのポケモンを選びますか？理由も教えてください。※インタビュー時、ポケモンのぬいぐるみを見ながら。
吉沢：ワニノコ。『ポケットモンスター 金・銀』の時、ワニノコを選んでいました。結構、みずタイプのポケモンを選ぶ傾向があって。純粋に、色として青が好きっていうのもあるのですが。ライバルが弱点タイプのポケモンを選ぶじゃないですか。子供ながらに、ほのおがみずに弱いのはわかる。くさがほのおに弱いのはわかる。みずがくさに弱いって何だ？って思って。もうみず一択だろうみたいな感じで、ずっとみずタイプを選んでいました。あとは波乗りが、すごく便利なんですよ。僕はもう基本的にみずタイプ、ワニノコを選びます。
池田：どっちも好きだけど、ポカブかな。いや、チコリータもかわいい。私は、大きなポケモンがすごく好きで。自分の仲間たちを全て、大きなポケモンで揃えていて。一緒に歩くと、「すごく頼もしくてかっこいいな」って思います。ポカブは、最終的にエンブオーになるので、エンブオーの「はーっ！」てしている感じとか、すごくかっこよくて好きなので、ポカブかな。
Q. 都市再開発が進むミアレシティ。人とポケモンが共存する新しい街の姿が描かれています。お二人がポケモンのいる暮らしを想像して「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」を教えてください。
吉沢：ひこうタイプはほしい。現場まで連れて行ってほしいかな。でも、高いところが怖いので、割と低空飛行でいてくれると嬉しいなというのはありますけどね（笑）。“ルギア”通勤とかしたいです。“ルギア”出勤かっこよくないですか？
池田：インテリアとかが好きなので、ポケモンたちと楽しく過ごせる、遊園地みたいな、遊び場みたいな家を一緒に作りたいな。ハリテヤマとかと一緒に頑張って建築とかやってみたら、すごく幸せな生活だなって思います。
Q. 最後に『Pokemon LEGENDS Z-A』のCMをご覧になるみなさまに向けて一言お願いします。
吉沢：CMのこの雰囲気、すごくおしゃれな空間の中、ポケモンと共存しているっていう、ポケモンらしさもありつつも、また新しい一面も見れたりするような。長年、ポケモンを愛している皆様もそうですし、もしかしたら今作から触れるという方もいらっしゃると思いますが、本当に皆さん楽しんでいただけるような、CMになっていると思いますし、ぜひ本編のゲームと共にチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。
池田：ミアレシティのスマートさみたいなものを表現しながら、ふつふつと湧いてくるこう挑戦への欲というか、エネルギーをすごい感じて、それが皆様に伝わっていたらいいなと思います。私もですが、非常に楽しみにしているので、どこかで一緒になったら面白いですね。
【写真】クールな先輩トレーナー役！ポケモンに指示する池田エライザ
今回のCMでは、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台に、吉沢と池田がミアレシティの先輩トレーナーとして登場。吉沢が「ミアレシティにぜってーおいで 昼から夜篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」、池田が「ミアレシティにぜってーおいで 夜から昼篇｜『ポケモンレジェンズ ゼットエー』」に出演し、ミアレシティの「昼」と「夜」という二面性が描かれている。
CMの見どころは、吉沢と池田が指を鳴らすと、街の雰囲気が一瞬で入れ替わる演出。誰もがライバルとなり今にも戦闘を仕掛けそうな緊迫した「夜」から、ポケモンたちが穏やかにのんびりとした「昼」へ、またはその逆へと切り替わる様子。さらに、『Pokemon LEGENDS Z-A』にちなんだ「ぜってーおいで」という、二人のクールな決め台詞と「Z-Aポーズ」も注目となっている。
インタビューに臨んだ吉沢と池田は、撮影で初めて手に取ったモンスターボールの“ずっしりとした重み”に驚いた様子で、池田が「仲間の重みを感じます」と表現すると、吉沢も深く共感した。
CM撮影の感想を聞くと、吉沢は「すごくおしゃれなCMになるだろうな」と、スタイリッシュな世界観に触れ、撮影を楽しんだ様子。一方、10年以上「ポケモンの仕事がしたい」と熱望してきた池田は、「夢みたい」と語り、撮影中に思わず涙がこぼれたと明かした。「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」については、吉沢は「“ルギア”通勤」と回答。「“ルギア”出勤かっこよくないですか」と笑顔で語る吉沢に、池田は「（現場が）びっくりする」と返し、笑いに包まれる場面もあった。
撮影後インタビュー
Q. 本日の撮影を終えて、率直な感想、見どころを教えてください。
吉沢：すごくスタイリッシュなかっこいい世界観の中に、ポケモンと共存しています。今までのポケモンってどちらかというと、自然の中にいるっていうイメージが強かったので、また新しい形で、すごくおしゃれなCMになるのだろうなと思いました。
池田：本当、10年以上事務所にポケモンの仕事がしたいというのをお願いしてきたんです。なので、本当にこういうお話があるって聞いた時は、「お願いだから決まってくれ」と。こうして今日撮影で、実際に物語の中に自分が身を投じることができて、夢みたいですし、私、さっき涙出てしまって。「これ現実か」みたいな。本当、ポケモン育ちなので幸せです。
Q. 今回の『Pokemon LEGENDS Z-A』では、最初のパートナーになる3匹としてチコリータ、ポカブ、ワニノコが登場します。吉沢さん、池田さんは、最初のパートナーにどのポケモンを選びますか？理由も教えてください。※インタビュー時、ポケモンのぬいぐるみを見ながら。
吉沢：ワニノコ。『ポケットモンスター 金・銀』の時、ワニノコを選んでいました。結構、みずタイプのポケモンを選ぶ傾向があって。純粋に、色として青が好きっていうのもあるのですが。ライバルが弱点タイプのポケモンを選ぶじゃないですか。子供ながらに、ほのおがみずに弱いのはわかる。くさがほのおに弱いのはわかる。みずがくさに弱いって何だ？って思って。もうみず一択だろうみたいな感じで、ずっとみずタイプを選んでいました。あとは波乗りが、すごく便利なんですよ。僕はもう基本的にみずタイプ、ワニノコを選びます。
池田：どっちも好きだけど、ポカブかな。いや、チコリータもかわいい。私は、大きなポケモンがすごく好きで。自分の仲間たちを全て、大きなポケモンで揃えていて。一緒に歩くと、「すごく頼もしくてかっこいいな」って思います。ポカブは、最終的にエンブオーになるので、エンブオーの「はーっ！」てしている感じとか、すごくかっこよくて好きなので、ポカブかな。
Q. 都市再開発が進むミアレシティ。人とポケモンが共存する新しい街の姿が描かれています。お二人がポケモンのいる暮らしを想像して「ポケモンと暮らしたらやりたいこと」を教えてください。
吉沢：ひこうタイプはほしい。現場まで連れて行ってほしいかな。でも、高いところが怖いので、割と低空飛行でいてくれると嬉しいなというのはありますけどね（笑）。“ルギア”通勤とかしたいです。“ルギア”出勤かっこよくないですか？
池田：インテリアとかが好きなので、ポケモンたちと楽しく過ごせる、遊園地みたいな、遊び場みたいな家を一緒に作りたいな。ハリテヤマとかと一緒に頑張って建築とかやってみたら、すごく幸せな生活だなって思います。
Q. 最後に『Pokemon LEGENDS Z-A』のCMをご覧になるみなさまに向けて一言お願いします。
吉沢：CMのこの雰囲気、すごくおしゃれな空間の中、ポケモンと共存しているっていう、ポケモンらしさもありつつも、また新しい一面も見れたりするような。長年、ポケモンを愛している皆様もそうですし、もしかしたら今作から触れるという方もいらっしゃると思いますが、本当に皆さん楽しんでいただけるような、CMになっていると思いますし、ぜひ本編のゲームと共にチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。
池田：ミアレシティのスマートさみたいなものを表現しながら、ふつふつと湧いてくるこう挑戦への欲というか、エネルギーをすごい感じて、それが皆様に伝わっていたらいいなと思います。私もですが、非常に楽しみにしているので、どこかで一緒になったら面白いですね。