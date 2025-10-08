草なぎ剛主演『終幕のロンド』、主題歌に千葉雄喜「幸せってなに？」決定 草なぎ「とても癖になる一曲」【コメントあり】
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（13日よりスタート 毎週月曜 後10：00）の主題歌に、千葉雄喜の「幸せってなに？」が決定した。
【画像】登場人物27人が勢ぞろい！『終幕のロンド』キービジュアル
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
千葉にとって、ワーナーミュージックから第1弾リリースとなる「幸せってなに？」はきょう8日より配信。楽曲のリリースに合わせて制作されたミュージックビデオも公開された。物語では、幸せを願いながら若くしてこの世を去った千葉雄喜演じる男性と、その記憶を胸に懸命に生きてきた女性の姿が描かれている。
【コメント】
■草なぎ剛
千葉さんはラップの印象が強くて、僕としては初めてメロディーをのせた歌謡曲というような歌を聞いて、まずとても新鮮でした。どことなく悲恋を歌っているような…、そんな哀愁漂う旋律が、心に残り、とても癖になる一曲です。これまでのドラマにはない、少し異質で斬新な雰囲気をまとった主題歌。「おっ！これか」と思わせる意外性が、きっと話題を呼ぶのではないかと思います。パンチの効いたこの曲が、ドラマに新たな刺激を与え、物語を彩ってくれています。
■千葉雄喜
ありがとうございます。
