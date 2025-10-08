indigo la End、「夏夜のマジック」が自身通算2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
4人組バンド・indigo la Endの「夏夜のマジック」が、10月8日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】indigo la End「夏夜のマジック」が自身通算2作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
週間再生数は66万8805回を記録。累積再生数は1億10万2652回となり、「名前は片想い」（2025年6月30日付）に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
本作は2015年にCDシングルで発表され、2016年発表のアルバム『藍色ミュージック』にも収められた楽曲。
indigo la Endは、今年でバンド結成15周年を迎え、10月4日、5日に『indigo la End 15th Anniversary Live Special series#3 ナツヨノマジック vol.4』を山梨・河口湖ステラシアターで開催した。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月13日付：集計期間：2025年9月29日〜10月5日）＞
